快訊／華航機師染疫+2！居檢期滿、召回採檢陽性　累積10人確診

記者洪巧藍／台北報導

華航機師染疫風波持續擴大，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（26）日宣布，今日再新增2名採檢者檢出陽性(案1102、案1105)；目前案件相關確診者累積10人，分別是9名機師、1名機師家人。

▲截至4/26華航機師確診個案關聯圖。（圖／記者嚴云岑製）

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指揮中心說明，案1102為本國籍30多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今(2021)年4月6日至4月9日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月14日，採檢結果為陰性，在臺期間並無症狀；4月19日至4月22日再次執勤至美國，返臺後於住家進行居家檢疫，4月24日出現咳嗽、發燒(37.8度)等症狀，4月25日進行期滿前採檢，於今日確診(Ct值18)。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列接觸者6人，皆採居家隔離。

▲指揮中心指揮官陳時中。（圖／截自疾管署直播畫面）

指揮中心表示，案1105為本國籍40多歲男性，為該航空公司貨機機師，個案今年4月8日至4月10日曾執勤美國，返臺後居家檢疫至4月15日，採檢結果為陰性，檢疫期間並無症狀；4月25日因飛航機師採檢專案進行採檢，於今日確診(Ct值32)，個案自述4月19日起出現食慾不佳症狀。個案感染源正調查中，衛生單位已匡列家庭接觸者3人，列居家隔離，職場接觸者匡列中。

指揮中心統計，截至目前國內累計203,734例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含201,523例排除)，其中1,104例確診，分別為979例境外移入，78例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及8例調查中；另1例(案530)移除為空號。確診個案中12人死亡、1,046人解除隔離、45人住院隔離中。

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