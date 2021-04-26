職場升遷技靠4tips擄獲人心！土象適度訴苦、水象找人幫個小忙

▲（圖／翻攝自Pakutaso，下同）

記者萬玟伶／綜合報導

希望事業一帆風順，不僅要靠自己辛勤努力，偶爾還是需要貴人運的加持，幫自己連跳3級。但貴人運與否，還是得看平日裡自己累積的人緣與人氣！上班族該如何擄獲他人心？《星座好朋友》以水、土、風、火象星座的不同個性，歸納出各自適合的方式，不論面對同事或長官都適用。

方式1／請求對方一個小協助

適用星座：巨蟹座、天蠍座、雙魚座

喜歡幫助他人的水象星座，遇到自己有難的時候，反而不好意思請求別人的幫助，不是因為擔心對方會以為自己在討人情，而是不想給別人「裝熟求幫忙」的感覺，心思縝密的他們，深怕說錯一句話就被討厭。不過如果想請他人幫的忙，不會耗費對方太多時間與體力，其實很適合藉由「可不可以請你幫我一個忙」這個互動，拉近與同事或主管之間的距離。主要是因為，不少研究指出，若對方有付出的機會，他們往往會對於自己曾經付出心力的人事物，多了一份親密與重視感。因此平日也累積不少「助人扣打」的水象星座，放膽請他人幫個小忙，適度的表示自己需要協助，說不定也會讓其他人意外發現，「原來你這傢伙也是需要我們的嘛」，更把你當團體的一份子。

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方式2／適度訴苦或抱怨取暖

適用星座：金牛座、處女座、魔羯座

在工作上比較屬於埋頭苦幹型的土象星座，是最容易忘記要經營人際關係的邊緣人群體。雖然在工作上追求自我工作能力的精進，但能找到相互支持的夥伴還是很重要的。因此《星座好朋友》建議，不妨試著向信任的同事主管，適時展現出自己的弱點，像是稍微訴苦近來生活的難題、工作的瓶頸等等，一方面讓他人更了解自己，一方面也能繫住彼此之間的關係。

方式3／適時分享小零食或請飲料

適用星座：雙子座、天秤座、水瓶座

很多人認為「上班好同事，下班不認識」，但其實換算下來，一天工作8~9小時，現代人和同事相處的時間簡直比和親朋好友還要多，所以有時與其和同事萍水相逢地相處，不如多用點心！像是分享一些小零食、揪大家下午訂飲料，都是打破隔閡的不錯方法。這點對於風象星座來說，其實是滿受用的，因為風象星座有時只顧著自己的感受，不會多去想還可以再多做些什麼。「分享小東西」的做法，既能不讓收到的人覺得有負擔，也能避免刻意討好的想法，再者，分享小東西的過程總是熱鬧有趣，如此一來自然就可以在人際關係上更進一步了！

方式4／適時伸援手協助解決難題

適用星座：牡羊座、獅子座、射手座

職場當然也不是每天都能過得開開心心的地方，偶爾也是有些心機奪位的情節上演，但在一個「人人只顧著自己」的場合，如果能適時的雪中送炭，不是令人更加難忘嗎？總是見義勇為的火象星座，就很適合在同事主管的危機時刻現身，在這時候，以自己能做到的程度伸出援手，幫忙夥伴滅火、度過難關，一定能讓加深彼此的革命情感，也有助於與工作夥伴們情感的延續。