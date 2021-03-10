老虎堂發威！好吃到Cardi B狂舔大讚　5款「限定超商」波霸珍珠控＋黑糖控吃、起、來

▲台灣美食再次征服外國人！近日嘻哈天后Cardi B的IG限動PO出她與女兒大吃老虎堂黑糖波霸厚雪糕的畫面，讓不少台灣粉絲看了直呼，「忍不住也去買了好幾支！」（合成圖／翻攝自IG、記者黃克翔攝）

消費中心／綜合報導

日前，美國饒舌天后Cardi B在IG的限時動態中，與網友分享琳瑯滿目的戰利品，其中特別被Cardi B欽點「我非常期待這個」的雪糕，竟然是前陣子在台灣也很難搶購到的「老虎堂黑糖波霸厚雪糕」，讓台灣網友一陣驚呼，笑讚原來Cardi B「也懂吃」。

Cardi B對雪糕的熱愛，從她還特別為它拍攝獨立限動，與女兒一人一支作勢「乾杯」等視角可見一斑。不過即便貴如嘻哈女王，仍然有些「酷東西」是Cardi B還沒發現的，那就是近期陸續在台灣超商上市的「老虎堂」聯名品項。除了解熱冰品，香氣濃郁的黑糖還另外與零食、飲料尬出新風味，每推出一款新品，就會颳起一陣黑糖炫風。到底街頭巷尾在瘋什麼黑糖甜點？Cardi B在IG直讚「超好吃」的雪糕藏著什麼熱銷秘密？現在就由《ETtoday新聞雲》開箱「台灣人每款都買得到的黑糖美味」，讓遠在美國的嘻哈一姐也羨慕。

嘻哈女王Cardi B大推款——黑糖波霸厚雪糕

可說是台灣名物代表的「黑糖波霸珍奶」，是許多國外旅客來台的必點美食。Q彈不爛的波霸珍珠加上濃厚的黑糖奶茶，無疑是台灣人對全世界做出的偉大貢獻。2017年成立的老虎堂更是把黑糖做出創意虎紋，搭配品牌LOGO拍起照來超霸氣，短時間內就風靡整個網路社群。

▲▼另類台灣之光就是它！讓嘻哈天后也傾心的黑糖波霸厚雪糕。（上圖／翻攝自IG、下圖／記者黃克翔攝）

被Cardi B「翻牌子」的「黑糖波霸厚雪糕」，一樣承襲老虎堂DNA「黑糖虎紋」元素。一咬入口，先撲倒味蕾的是濃香黑糖與醇厚奶味，令人為之驚豔的是，幾乎每一口都能咬到Q彈的黑糖珍珠。據悉冷凍過後口感仍舊Q勁的「波霸」，是歷時6個月時間反覆研發而成，為的就是確保黑糖珍珠的獨特口感重現在冰品上，才讓這個「吃的」黑糖波霸珍奶，一舉擄獲Cardi B的心。

黑糖波霸厚奶冰淇淋

吃膩了雪糕，還想品嚐更多層次的黑糖冰品嗎？年初推出的新品「黑糖波霸厚奶冰淇淋」，再度將濃香的黑糖波霸珍奶做成台灣人熱愛的甜筒，冰淇淋本體是濃而不膩的黑糖鮮奶口味，同時也內含吃得到的「波霸」，鋪在上方的堅果與巧克力意外降低冰淇淋的甜度，深咖啡色的甜筒餅乾則在每次脆咬時，都迸發出迷人的黑糖風味。

▲▼黑糖波霸厚奶冰淇淋以甜筒吃法設計，賦予這款冰品更多層次。

從第一口吃到最後一口，都有著豐富的層次風味，不變的是令人欲罷不能的爽感。不曉得如果Cardi B也吃了這款甜筒，喜愛的程度到底能不能跟厚雪糕分出勝負呢！

虎虎生風老虎堂黑糖可可球

小孩子才做選擇，大人全都要！從小生長在波霸珍珠起源地的台灣子民，對於「波霸珍珠怎麼分」，一向有著涇渭分明的嚴苛標準，小顆的就叫珍珠，大顆的才能叫波霸，如果選擇性障礙兩種都想吃，那就毫不猶豫「混珠」起來。

▲將台灣人偏愛的「混珠」概念，做成可以「直接吃的」波霸＋珍珠，顛覆大家對於飲品、零食的想像。

成功打入冰品市場的老虎堂，現在也朝著「零食界」進攻。首創「直接吃的」波霸＋珍珠，要為大人小孩重新打造新一波「食趣」。裹著巧克力的大波霸，裡面果真就包著一顆Q彈波霸，小珍珠則是化為唰嘴的香脆米果球，完全是超懷念的味道。特別的是，除了做出大小差異，外型設計也不馬乎，大波霸走的是質感霧面，小珍珠則是活潑亮面，拍起照來精緻度與可愛度都直衝破表。

黑糖相思紅豆厚奶

日漸炎熱的天氣，最怕突然想念老虎堂獨特的黑糖香，附近卻沒有手搖店舖的時候，近期新登場的「黑糖相思紅豆厚奶」正好可以解決虎迷的燃眉之癮。

▲甜而不膩的厚奶，在濃郁黑糖、厚奶的強烈攻勢下，還是能品出迷人紅豆香。

獨家使用老虎堂招牌黑糖，以及嚴選屏東萬丹紅豆熬製成的綿密紅豆沙，加上乳含量50%以上，奶味十足的厚奶風味，每一口席捲而來的黑糖重乳口感以及紅豆淡香，讓奶香控也大滿足，而且現在只要到巷口超商就能即刻享用，一解相思之苦。

黑糖厚奶——經典虎式風味

喝完了紅豆厚奶，卻還是澆不息對老虎堂手搖飲的思念，該怎麼辦？沒關係，想喝純正經典的老虎堂，巷口超商還有這款「黑糖厚奶——經典虎式風味」，一樣也是選用老虎堂招牌黑糖，與滑順牛乳堆疊出更加乘、濃郁的醇厚口感。

▲除了紅豆厚奶，超商現也買得到經典款「黑糖厚奶」，要讓忠實虎迷嗨翻喝起來。

儘管是超商飲品，但在研發團隊的細調比例下，也幾乎完美複製了手搖店的「黑糖厚奶」風味，宛如現喝的享受，要讓黑糖本格派沉浸在「隨時都喝得到」的滿足喜悅中。

迫不及待想嚐鮮老虎堂的聯名美味，也別跑錯地方，5款全品項目前獨家於7-11販售，一次購齊不妨就標記Cardi B，以老虎堂聯名甜點展開一場甜蜜蜜的國民外交。