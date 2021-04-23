「血型+星座」性慾最強TOP3！　看似單純卻內心火熱就是這組

▲你相信用星座和血型，分析愛情觀嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）

記者林懿捷／綜合報導



現代人喜歡把各種不一樣的戀愛觀，套入不同的星座及血型來做分析，雖然不一定準確，但一直是茶餘飯後的熱門話題，而最近日本網站「美人百花」，更用星座＋血型來分析在各種組合當中，性欲最高的前三名是誰。



第三名 AB型+金牛座

金牛座擁有老實沉穩的氣質，而AB型的人個性看似淡泊，本以為這種組合的人，對性愛的興趣不高，其實他們相當享受歡愛的過程。與愛人親密的時刻，他們會仔細的觀察對方身體的細節，對姿勢、觸感、聲音等都會細細品嘗，邁向高度契合和豐富感十足的時光。

▲追求身心合一的人，對於O型+天蠍座是最佳拍檔。（圖／取自免費圖庫pexels）



第二名 Ａ型+摩羯座

A型和摩羯座對於性愛十分謹慎，他們一旦認定對方會以結婚前提交往，只願意和將來的結婚對象發生親密關係；因此，這個組合在交往過程中，對於何時該發生親密行為相當謹慎，一旦確立了關係，對於性愛的歡愉是很樂於追求的，甚至會隨著年齡的增長，對性愛的渴望也會越高。



第一名 Ｏ型+天蠍座

大膽開放的O型與神秘的天蠍座，這個組合具有極強的性慾，雖然外表看似很難察覺，但實際上，心裡經常想著可以嘗試何種姿勢，是一個典型的的悶騷鬼。不過他們也不只想著自己，而是與雙方一起追求滿足感，因此在內心深處渴望身心合一的人，對於O型+天蠍座而言，是最理想的伴侶。

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▼有你想不到的組合上榜嗎？（圖／取自免費圖庫pexels）