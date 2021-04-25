▲響應「拯救世界瀕危青蛙日」，雙北攜手野放「雷公蛙」現生機。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

雷公蛙學名台北赤蛙（Hylaana taipehensis），是過去台灣西部山坡地、水田、草澤和埤塘裡的小型常見蛙類。隨著環境開發數量逐漸稀有，被行政院農委會歸類為保育類二級的珍貴稀有野生動物。近年來新北市政府農業局與台北市立動物園合作復育，在2020年「拯救世界瀕危青蛙日」於石門出磺口與三芝大坑地區進行雷公蛙野放。

農業局長李玟表示，雷公蛙對陸地環境及水質的汙染非常敏感，因此，農業局整合學術研究與生態友善農業，委託台灣大學生態所李培芬教授團隊，於雷公蛙野放後進行監測調查，包含雷公蛙偏好的水域形式、植栽狀況、周圍環境連結等，再進一步透過生態友善農業的推廣，結合三芝與石門地區友善耕作農村與具有保育理念農民，透過棲地改善，提供適合雷公蛙棲息的環境。

▲日間調查。

李培芬教授表示，兩棲類復育多以棲地保育為主，即便是透過人工繁殖野放的族群，提供一個適合棲息與繁殖的環境，初期連續3到5年的野放，才能讓族群穩定棲息。

李培芬說，野放樣區內可觀察到的蛙類就高達17種之多，其中以貢德氏赤蛙、臺北赤蛙、澤蛙、拉都希氏赤蛙、臺北樹蛙（保育類特有種）、小雨蛙、艾氏樹蛙、面天樹蛙為優勢物種，野放區域環境對於生態是友善的。

農業局表示，為營造生產、生態友善共存之環境，結合生態綠網的推廣，加強保育淺山生物多樣性，透過水梯田營造里山地景，藉此讓雷公蛙（台北赤蛙）的保育復育工作，達到生產與保育雙贏的局面。也會持續進行蛙類與環境生態監測，透過生態保育與友善農業的結合，讓雷公蛙成為生態友善農業最好的代言人。

▲三芝棲地。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆2線4警官高鐵站和妻吵架 警員好心勸阻竟慘被暴打



騙女友13萬！約見面載到公墓搶錢性侵 渣男下場出爐

張鮭魚之夢181公里外改回原名 基隆戶政所：非本地人3次機會用完

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓 4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！