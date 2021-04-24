螢火蟲復育有成野放7000隻幼蟲　新北62處賞螢資訊報你知

▲茶花莊農場螢況。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府農業局整理出轄內可欣賞螢火蟲的地點，彙整出62處的賞螢地圖，農業局更持續與學界及自然生態團體合作復育秋螢，並且已經野放超過7000隻幼蟲在合適的環境，可以看到螢火蟲的地點也越來越多。

農業局長李玟表示，推廣農民以善待土地的耕作方式，進行農業生產行為，新北市友善耕作面積已經達到252.8公頃，讓許多瀕危物種得以復育，作為環境生態指標的螢火蟲在新北市逐年增加。

▲文山農場螢火蟲。

台灣生態樹藝協會理事長吳加雄博士指出，新北市今年未受缺水影響，螢況相當良好，近期為螢火蟲出沒的高峰期，請民眾把握賞螢時間。

新北市農業局的賞螢全攻略網站，除了以分區方式整理出賞螢地點，更以地圖的方式提升查詢的便利性，規劃出適合自己及家人或朋友團體的賞螢行程。另外，部分地點如文山農場、雙溪茶花莊等，除了生態導覽外，也有包含農事體驗、親子DIY等行程。

農業局呼籲賞螢時請不喧嘩、不捕捉、不以燈光直射螢火蟲，以及沒有光害的「三不一沒有」原則，攜帶手電筒則要以紅色玻璃紙罩住，以免干擾螢火蟲活動。有興趣的民眾請洽「新北市賞螢全攻略」。

▲和美山螢況。

美麗最大的祕密

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