▲有機正夯！新農民創業輔導訓練，學有機來鶯歌心希望農場。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府與鶯歌區農會開辦「新農民創業輔導訓練課程」，至今已邁入第12個年頭，作育農業英才無數。2021年第1期即將開課，報名至4月28日截止，歡迎有志從農或想增進農業知識的民眾踴躍參加，欲報從速！

新北市為推動有機農業，已輔導鶯歌區農會心希望農場舉辦培訓課程多年，今年將繼續推出頗受好評的「新農民創業輔導訓練課程」，課程內容包含農業基礎知識介紹、農業生產技術解說、田間實作訓練、農產品分級包裝與行銷課程，並於室內課程結束後，安排學員到鄰近有機農場實習，從技術養成到銷售規劃，提供一套完整的職業訓練，非常適合剛投入農業或想轉型有機耕作的農友及民眾參加。

▲有機正夯！學有機來鶯歌心希望農場。

心希望農場的輔導員陳淵慶，從7歲就開始幫忙家裡的農活，務農生涯已達73年之久。他表示，新北市有這樣的學習場地與課程非常難得，藉由擔任輔導員，能夠將自己有機耕作的經驗分享給學員，告訴學員有機栽種的每一處「眉角」，傳遞有機理念，讓有意願從事有機農業的學員們快速上手，少走冤枉路，希望大家能夠多多利用這樣的好機會趕緊報名參加。

農業局表示，為推廣有機農業，除了將心希望園區打造成有機耕作及農業教育的示範基地，也整合各項資源，輔導新農民創業，並提供各類農業職訓課程，培育有志從農的朋友，提升務農技術及農場經營管理能力。歡迎有意參訓的民眾逕洽心希望園區，也歡迎完訓的學員能選擇在新北市深耕，從租地、有機驗證、簡易溫網室搭建、肥料、農業機械都有相關的補助措施及多種配套通路，能夠協助農產品銷售經營。

2021年第1期課程，報名自即日起至4月28日止，凡年滿18歲至60歲，有意從事農作者，均可報名參加，受訓期間自5月3日起至7月2止。報名簡章及相關資訊可上「鶯歌區農會」網站查詢。

▲田間實作。



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