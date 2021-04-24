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新北響應世界地球日　產官學研攜手共創永續未來

▲新北響應世界地球日 產官學研攜手共創永續未來。（圖／新北市農業局提供）

▲新北響應世界地球日，產官學研攜手共創永續未來。（圖／新北市農業局提供）

記者郭世賢／新北報導

4月23日是「永續。地球解方：2021設計行動高峰會」第二天，以「企業行動當責」為主題展開，邀請六大生活領域企業領袖到場與談，其中新北市政府農業局做為推廣安全農產代表，與家樂福及雲朗集團代表對談，透過設計行動攜手共創永續。

農業局表示，為響應世界地球日，於4月22日至4月24日在華山1914文創園區，舉辦為期3天的「永續。地球解方：2021設計行動高峰會」。透過本次高峰會邀請社會企業領袖建言分享，並攜手各企業領袖，發起永續社會設計行動計畫，進而促成政府機關、企業及民眾參與實際行動推進產業變革。

23日新北市政府農業局李玟局長擔任推廣安全農產代表，針對「責任良食，攜手安心美味」主題，與家樂福企業社會責任暨溝通總監–蘇小真及雲朗集團副總經理暨國外事業處總經理張倚蘭對談。台灣家樂福為響應聯合國永續發展目標（SDGs），以「裸得好、品自然、買永續、挺社企、食在地」5大選品訴求，讓消費者共感家樂福的永續理念。

農業局長李玟表示，農業局一直秉持「先創通路，再開農路」的精神，從輔導生產到打造區域經濟，積極替農友打開銷售管道，以全國首創性措施來推動有機及友善農業，像是推動學校營養午餐全面供應有機蔬菜、開辦有機拍賣及有機茶評鑑全國性賽制等。同時也與在地團隊合作共創，讓他們從事業發展到產業，並促成產業鏈串聯，達到農業創生的目標，營造地方永續發展。

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