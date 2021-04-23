▲北海岸首批COVID-19疫苗27日開打，金山石門三芝3區長帶頭接種。（圖／新北市金山區公所提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

配合中央防疫政策，照顧北海岸鄉親健康，台大醫院金山分院自4月27日起為北海岸萬里、金山、石門及三芝地區民眾施打「COVID-19疫苗」；為起帶頭作用22日由院長張志豪邀集金山區長廖武輝、石門區長林俊宏、三芝區長王立文及石門衛生所主任吳名哲、金山大同里長許振煌、金山醫院志工龔金源與第一線工作之檢疫所及醫護人員等12人，於台大金山分院第一批接受疫苗施打。

台大醫院金山分院表示，「公費疫苗」為250元（掛號費100元＋藥費30元＋肌肉注射等治療處置50元＋醫事服務70元）；4月27日起，每周二、三、四下午2時至下午4時（最晚下午3時報到）、每週五上午9時至上午11時（最晚上午10時報到）提供COVID-19疫苗特別門診接種服務。凡是符合衛生福利部公告接種條件之民眾，在「台大醫院金山分院」官方網站上進行查詢及預約來進行疫苗施打，以提升北海岸地區民眾免疫力，發揮COVID-19疫苗最大效益。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲金山分院經衛生福利部核准為目前北海岸地區唯一施打「COVID-19疫苗」接種服務的醫院。

金山分院張志豪院長表示，本院為配合中央防疫政策，照顧北海岸鄉親健康，金山分院經衛生福利部核准為目前北海岸萬里、金山、石門及三芝地區唯一施打「COVID-19疫苗」接種服務的醫院。另外為了讓北海岸民眾對疫苗更具信心，特別邀請北海岸區長及里長、衛生所、機關代表帶頭施打COVID-19疫苗。

金山區長廖武輝表示，防疫是大家的事，公所一定全力支持並配合中央防疫政策，他並感謝金山分院的努力，也願意帶頭參與本次疫苗施打活動，希望新冠肺炎疫苗的接種能夠順利推動，也對金山分院醫院的醫療專業深具信心。

美麗最大的祕密

【更多新聞】

基隆2線4警官高鐵站和妻吵架 警員好心勸阻竟慘被暴打



騙女友13萬！約見面載到公墓搶錢性侵 渣男下場出爐

張鮭魚之夢181公里外改回原名 基隆戶政所：非本地人3次機會用完

小黑狗墜地慘死疑遭丟下樓 4樓飼主酒醒駁：牠自己跳！