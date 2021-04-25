竹北市區爆銀樓搶案！「38萬金飾抓了就跑」老闆遭爆打倒地

記者陳凱力／新竹報導

新竹縣警局竹北分局24日晚上接獲一起銀樓搶劫通報，勤務中心通報線上巡邏警力等出動，僅花了3分鐘，就在案發現場200公尺外將歹徒逮捕，並於身上起出黃金項鍊2條、黃金墜子1個，價值共約新台幣38萬元，全案以強盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

▲33歲陳姓男子佯裝挑選金飾，卻抓了就跑，還將老闆爆打。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



▲警方根據店員提供的服飾特徵、逃跑方向，很快的將他逮捕。



24日晚間20時許，一名年約33歲的陳姓男子在竹北一間銀樓店佯裝購買金飾，趁著老闆不注意，抓起現場的金飾就奪門而出，老闆在攔阻過程中還遭到陳男毆打，致身體多處部位受傷。

店員趁隙撥打110報警，並詳細描述犯嫌特徵與逃跑方向，警方接獲報案後，立即研判犯嫌逃跑路線，呼叫線上警力，近10名警力兵分多路前往攔截圍捕，於3分鐘後就在案發現場200公尺外，將陳男壓制逮捕，並於身上起出3兩、2兩黃金項鍊各1條、7錢黃金墜子1個，市價約38萬元，全案以強盜罪嫌移送臺灣新竹地方檢察署偵辦。

▲▼陳男抓走2條金鍊、1個金墜，市價約38萬。

►入耳式藍芽耳機首選「 Apple AirPods Pro搭配無線充電盒」輕鬆切換模式

►新竹「善人」幫籌錢葬父 募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿



►「太臭」被盤查 臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出



►女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警：違法濫權妨害自由



►合法變違建遭重罰還逼拆！老農夫妻「資產遭凍結」10天內抑鬱亡