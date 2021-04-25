　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

記者柯振中／綜合報導

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，在台灣足跡曾到過清真寺。對此，台科大說明，校內曾有65名學生與確診機師參加同一場活動，校方已要求自主健康管理，包含遠距上課、暫勿入校等。

台科大主任秘書呂政修說明，因應指揮中心公布的疫情狀況，已要求國際處協助查清人數，共有65人參加該場清真寺活動，也已通知65人自主健康管理至4月30日。

台科大所安排的措施如下，65人暫勿入校，若是住校學生，會由學務處另外安排住宿，與其他學生做出區隔，遠距、線上上課則由教務處協助安排。台科大也呼籲，全校教職員、學生應遵守防疫規定，若無法維持社交距離，務必戴口罩。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台科大新聞稿如下：

2021.04.16去過臺北清真寺的教職員生請自主健康管理至4/30，期間暫勿入校
因應疫情指揮中心今日(4/23)公布之疫情，本校因應措施如下:

1.請國際處協助清查4/16曾去過臺北清真寺的教職員生，通知其自主健康管理至4/30，期間暫勿入校。

2.原住校內宿舍之學生，請學務處另行安排住宿，務必與其他學生區隔，且不得離開該住宿地點至4/30。

3.請教務處協助辦理上述師生線上遠距課程事宜。

4.全體教職員工生，請遵守防疫規定，無法維持社交距離時，應配戴口罩。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

玩溜滑梯「撞護欄骨裂」！男童躺病床打石膏哀號　實測結果超傻眼

奧客訂飲料備註「我全都要」…只付10元　網給暗黑菜單：加這個！

台科大65生去過清真寺「住同宿舍」！校方還原過程　緊急安排曝光

65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

「工具人之亂」5萬人朝聖　人妻網紅沉默6天發聲明：不排除提告

妻子回家就想要！富二代喜獲3子女…驗血聽真相崩潰

機師全面擴大採檢+接種疫苗打亂班表　華航將適度調整航班

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

玩溜滑梯「撞護欄骨裂」！男童躺病床打石膏哀號　實測結果超傻眼

奧客訂飲料備註「我全都要」…只付10元　網給暗黑菜單：加這個！

台科大65生去過清真寺「住同宿舍」！校方還原過程　緊急安排曝光

65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

「工具人之亂」5萬人朝聖　人妻網紅沉默6天發聲明：不排除提告

妻子回家就想要！富二代喜獲3子女…驗血聽真相崩潰

機師全面擴大採檢+接種疫苗打亂班表　華航將適度調整航班

菅義偉上任7個月來首場中央補選　執政黨自民黨3戰全敗

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

虎爺出來玩！監視器連續4天錄到　桌上玩耍「清晰尾巴」網友被萌翻

生活熱門新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

妻子回家就啪狂生3胎！夫驗血崩潰

奧客叫飲料外送　備註：全配料都要

台科大65生去過清真寺　校方安排曝光

周四鋒面雨彈開炸！新一波雨區曝

玩溜滑梯撞護欄骨裂！男童打石膏哀號

法國媒體讚爆台灣　她來台傻眼：差那麼多

捷運哪一站最該廢掉　網點名它：沒存在必要

竹科男特斯拉當小黃　同行曝5年省百萬

妻姓「第五」！小孩決定從母姓　全台僅7人

大甲媽禮生48萬人追蹤　素顏照曝光讓網瘋了

教育部證實：台灣觀光學院最快6月核定是否停辦

更多熱門

相關新聞

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

人妻網紅「十三瑜」近日幫男友人徵友，不料意外掀起「工具人之亂」。對此，「十三瑜」24日聲明回應，很遺憾網友自行延伸文意、惡意留言，導致親友受到嚴重影響，因此懇請廣大網友，只要3日內刪除惡意留言，她就不追究相關法律責任。

機師擴大採檢　華航適度調整航班

機師擴大採檢　華航適度調整航班

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」

李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」

北捷每月25日為會員日　李文宗：擴充生活事業

北捷每月25日為會員日　李文宗：擴充生活事業

關鍵字：

台科大華航染疫機師

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面