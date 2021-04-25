65大學生去過清真寺！和染疫機師參加同活動　台科大：暫勿入校

記者柯振中／綜合報導

華航印尼籍機師確診新冠肺炎，在台灣足跡曾到過清真寺。對此，台科大說明，校內曾有65名學生與確診機師參加同一場活動，校方已要求自主健康管理，包含遠距上課、暫勿入校等。

台科大主任秘書呂政修說明，因應指揮中心公布的疫情狀況，已要求國際處協助查清人數，共有65人參加該場清真寺活動，也已通知65人自主健康管理至4月30日。

台科大所安排的措施如下，65人暫勿入校，若是住校學生，會由學務處另外安排住宿，與其他學生做出區隔，遠距、線上上課則由教務處協助安排。台科大也呼籲，全校教職員、學生應遵守防疫規定，若無法維持社交距離，務必戴口罩。

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台科大新聞稿如下：

2021.04.16去過臺北清真寺的教職員生請自主健康管理至4/30，期間暫勿入校

因應疫情指揮中心今日(4/23)公布之疫情，本校因應措施如下:

1.請國際處協助清查4/16曾去過臺北清真寺的教職員生，通知其自主健康管理至4/30，期間暫勿入校。

2.原住校內宿舍之學生，請學務處另行安排住宿，務必與其他學生區隔，且不得離開該住宿地點至4/30。

3.請教務處協助辦理上述師生線上遠距課程事宜。

4.全體教職員工生，請遵守防疫規定，無法維持社交距離時，應配戴口罩。

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