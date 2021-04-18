因「太臭」被盤查　臨停男催油門衝進小7！1、2級臭源被搜出

記者陳凱力／新竹報導

苗栗一名有竊盜毒品前科的賴男，於17日深夜在新竹縣芎林地區遭警查攔檢，賴男因擁毒作賊心虛，竟加速逃逸、自撞超商，導致超商櫥窗玻璃、陳列架嚴重毀損，隨後警方更於車內查獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、玻璃球吸食器及針頭等物違禁品，立即依法將賴嫌逮捕，全案依毒品危害防制條例、公共危險(毒駕)、毀損案偵處。



▲賴男因持有毒品，在被攔查時加速逃逸，反而撞進便利超商。（圖／翻攝新竹爆料公社）

41歲的賴男於17日深夜將汽車臨停在路邊遭巡邏員警盤查，員警發現車窗搖下後散發出一股毒品臭味，因而要求賴男下車受檢，賴男心虛，隨即踩下油門加速逃逸，不一會就沒了蹤影。

警方繼續循線盤查，在一家便利超商「店內」找到賴男駕駛的小客車，原來賴男因一時情急，失控撞進超商玻璃櫥窗，造成大面玻璃、陳列架嚴重毀損，有熱心網友也將賴男衝進便利商店的畫面拍攝下來，上傳臉書《新竹爆料公社》。警方隨後也在車內查獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、玻璃球吸食器及針頭等物違禁品，立即依法將賴嫌逮捕。全案依毒品危害防制條例、公共危險(毒駕)、毀損案偵處。

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