新竹「善人」幫籌錢葬父　募621萬吞310萬！14歲少年：1毛未拿

記者陳凱力／新竹報導

多次在臉書直播募款的「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，於2019年間幫新竹縣張姓少年以臉書募款葬父，引起社會關注，共募得621萬元，沒想到陳在斌侵吞其中310萬元外，張姓少年出庭作證時竟表示，陳在斌1毛錢都沒給他！新竹地院認為陳在斌事後多所狡辯，毫無悔意，因此依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬元沒收。

▲▼陳在斌於2019年在臉書直播募款，幫竹東少年籌錢葬父，後續卻爆出侵吞善款爭議。（資料照／翻攝陳在斌臉書）

據判決，於內政部立案登記「台灣急難救護協會」理事長陳在斌，得知竹縣張姓少年的父親在2019年5月27日死亡，急需喪葬及生活費用，陳在斌以臉書直播的方式，向社會大眾募款，短短幾日引起社會轟動，民眾爭相匯款，前後共募得621萬3055元匯往台灣急難救護協會帳戶。

事後陳在斌陸續從帳戶提領募得376萬元，但因陳的爭議行為，其中64萬5888元已退還民眾，餘款310萬8622元則被陳在斌侵占。

陳在斌仍矢口否認犯行。他辯稱，提領款項已退還民眾160萬元，其餘210萬元用於其他急難救助需求個案，還瞎掰「退款帳冊在騎機車時掉了」；事後張姓少年也在出庭時做證表示，迄今陳在斌沒有給他募得款項，也沒有提供任何物資！

法官認為，陳在斌從未提出任何足以證明有將款項退還民眾，或用於其他急難救助的實質證據，且在警訊、檢方與院方所述版本，全然不同，供詞反覆變異，空言圖飾，皆屬事後推諉脫責之詞，均不足為憑。

法官審酌陳在斌正值壯年，身強體健，不知勉力謀事，依循正途以獲取一己所需財物，且不尊重他人之財產權，造成被害人財產上損害，所為實不足取，又其犯後猶飾詞狡辯圖卸刑責，態度難認良好，且迄至本案言詞辯論終結時止，仍未賠償被害人所受損害或達成民事和解，犯罪後顯未見悔改之意，因此依業務侵占罪判刑3年，犯罪所得310萬8622元沒收。

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