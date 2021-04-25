「工具人之亂」5萬人朝聖　人妻網紅沉默6天發聲明：不排除提告

記者柯沛辰／綜合報導

人妻網紅「十三瑜」近日幫男友人徵友，不料意外掀起「工具人之亂」。對此，「十三瑜」24日聲明回應，很遺憾網友自行延伸文意、惡意留言，導致親友受到嚴重影響，因此懇請廣大網友，只要3日內刪除惡意留言，她就不追究相關法律責任。

「十三瑜」18日在粉專推銷單身男友人，稱對方從自己大學、就業、結婚生子、創業都一路陪伴幫忙，至今已經6年，現在除了會一個人幫忙帶她的孩子，每個周末還都待在她家，連逢年過節也一樣，「因為你，我相信男女純友誼。」

「十三瑜」說，對全家來說，男友人已經形同家人，不僅婆婆會邀請吃年夜飯，整理倉庫給對方睡，連丈夫都買了一支7萬元的錶相送。為此，「十三瑜」也發文感謝對方，強調男生還單身，歡迎廣大女性私訊來認識。

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文章一出，立刻引發網友熱議，還釣出各種知名小編、網紅留言，一路紅到香港去，其中鄉民女神「潔哥」甚至直言「我看見了工具人的王者」，一語中的，在網上瘋傳。

▲人妻網紅最新聲明。（圖／翻攝自臉書／十三瑜）

沉默一周後，「十三瑜」24日聲明回應，網友及新聞媒體連日來的轉貼、報導，導致家人焦慮擔憂，連自己的孩子也被起底曝光，她深感抱歉，也難辭其咎，所以懇請部分網友刪除惡意留言，她就不追究法律責任，以讓事件圓滿落幕、家人早日回歸平靜。

不過，許多網友紛紛回應，「這篇也是他幫你打的嗎」、「乾脆你自己刪除原文不就解決了嗎」、「要從5萬多則留言找到自己，沒有這麼容易、「可受公評之事實要開吉有難度」、「請問法院程序也是那位男性友人幫妳跑嗎？」再掀討論。

▼聲明一出，又有上千網友留言。

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