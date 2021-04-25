狂送優惠券！北捷「每月25日」為會員日　李文宗：擴充生活事業

記者袁茵／台北報導

今年適逢台北捷運25週年，北捷公司確定將每月25日定為「台北捷運GO」APP會員獨享日，並於25日於捷運中山站廣場舉辦首波獨享抽獎活動，有機會將市價1.6萬元的台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券帶回家。台北捷運公司董事長李文宗表示，北捷特別將每個月25日定為會員日，只要下載「台北捷運GO」APP，就能領取會員獨享的限量優惠券。

▲台北捷運4月25日APP會員獨享日鳴槍開跑活動，圖為北捷董事長李文宗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

台北捷運25日於北捷中山站舉辦「北捷25一起，優惠有你」活動，只要到場參加活動、下載「台北捷運GO」APP，就有機會將市價1.6萬元的台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券（3組名額）、市價3000元的台北中山雅樂軒酒店雙人套餐券（6組名額），或是昇恆昌名牌行李箱（6組名額）帶走。

台北捷運公司董事長李文宗致詞時表示，「台北捷運GO」APP的功能，包括觀看捷運路網、到站時刻表，以及查詢擁擠度，讓使用者於手機就能看到哪節車廂比較少人；北捷除了專注本業外，最重要的就是堅守捷運安全，經過先前發生的恐嚇事件，現在已經全面檢視一遍，保證乘客安心搭乘，「台北捷運絕對安全。」

李文宗指出，台北捷運已經25週年，從2015年7月推出「台北捷運GO」APP後，至今已有37萬會員，北捷針對這些會員都有推出獨享優惠，例如年初開始推出星巴克咖啡、7-11活動等，今年從4月25日起，每個月的25日都是會員日，只要下載「台北捷運Go」手機APP並登錄會員，就可以享有非常多優惠券與折價券。

由於北捷今年適逢25週年，被問到未來規劃？李文宗回應，除了本業之外，將持續在生活事業上擴充，以達到商業極大化，將捷運帶入旅客日常中，例如北捷士林站TOD案將有飯店和商場，接著劍潭站、劍南路站也會推出第二、第三個TOD案子，三案落成後預計每年挹注新台幣6億元營收。

除了持續推動TOD案，台北捷運公司補充，因應科技數位發展的趨勢，北捷逐漸由傳統平面廣告形式朝向數位廣告發展，規劃將廣告燈箱數位化，自2021年起於重點車站精華版面，分年計畫升級擴充數位媒體，打造大型數位電視牆，優化車站媒體環境。