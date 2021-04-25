　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狂送優惠券！北捷「每月25日」為會員日　李文宗：擴充生活事業

記者袁茵／台北報導

今年適逢台北捷運25週年，北捷公司確定將每月25日定為「台北捷運GO」APP會員獨享日，並於25日於捷運中山站廣場舉辦首波獨享抽獎活動，有機會將市價1.6萬元的台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券帶回家。台北捷運公司董事長李文宗表示，北捷特別將每個月25日定為會員日，只要下載「台北捷運GO」APP，就能領取會員獨享的限量優惠券。

▲▼台北捷運4月25日APP會員獨享日鳴槍開跑活動，採訪董事長李文宗。（圖／記者周宸亘攝）

▲台北捷運4月25日APP會員獨享日鳴槍開跑活動，圖為北捷董事長李文宗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

台北捷運25日於北捷中山站舉辦「北捷25一起，優惠有你」活動，只要到場參加活動、下載「台北捷運GO」APP，就有機會將市價1.6萬元的台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券（3組名額）、市價3000元的台北中山雅樂軒酒店雙人套餐券（6組名額），或是昇恆昌名牌行李箱（6組名額）帶走。

台北捷運公司董事長李文宗致詞時表示，「台北捷運GO」APP的功能，包括觀看捷運路網、到站時刻表，以及查詢擁擠度，讓使用者於手機就能看到哪節車廂比較少人；北捷除了專注本業外，最重要的就是堅守捷運安全，經過先前發生的恐嚇事件，現在已經全面檢視一遍，保證乘客安心搭乘，「台北捷運絕對安全。」

▲▼台北捷運4月25日APP會員獨享日鳴槍開跑活動，採訪董事長李文宗。（圖／記者周宸亘攝）

李文宗指出，台北捷運已經25週年，從2015年7月推出「台北捷運GO」APP後，至今已有37萬會員，北捷針對這些會員都有推出獨享優惠，例如年初開始推出星巴克咖啡、7-11活動等，今年從4月25日起，每個月的25日都是會員日，只要下載「台北捷運Go」手機APP並登錄會員，就可以享有非常多優惠券與折價券。

由於北捷今年適逢25週年，被問到未來規劃？李文宗回應，除了本業之外，將持續在生活事業上擴充，以達到商業極大化，將捷運帶入旅客日常中，例如北捷士林站TOD案將有飯店和商場，接著劍潭站、劍南路站也會推出第二、第三個TOD案子，三案落成後預計每年挹注新台幣6億元營收。

除了持續推動TOD案，台北捷運公司補充，因應科技數位發展的趨勢，北捷逐漸由傳統平面廣告形式朝向數位廣告發展，規劃將廣告燈箱數位化，自2021年起於重點車站精華版面，分年計畫升級擴充數位媒體，打造大型數位電視牆，優化車站媒體環境。

ET快訊
教練出來面對！7歲童恐成植物人　柔道館被灑冥紙、丟雞蛋

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

賴清德喊「台灣主權與中國互不隸屬」　邀美英星國代表一起登山

蘇貞昌啟動「台鐵改革」：偏鄉小站虧損、退休金59億政府吸收

共軍週末連2天擾台　運-8反潛機又闖我西南空域

與味全龍商談！李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」　結合天母棒球場

謝長廷提學者、台電2大證據：台灣把含「氚」核廢水排入海中

狂送優惠券！北捷「每月25日」為會員日　李文宗：擴充生活事業

若日本不顧鄰國反對排核廢水入海　原能會提三點訴求

經濟部：歷年台電核廢水無異常排放　輻射影響僅「法規限值的千分之一」

北市委外道路維護多次漏巡　王欣儀質疑上億經費淪錢坑

陳定南不只清廉節儉！還影響英漢字典修訂　發行人讚：治學處世

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

Lulu撞場蔡依林「我也滿像Jolin的(?」　看到前男友名字不要怕：總是要面對的

騎士疑超車不慎噴對向聯結車底 連人帶車遭重輾...頭顱破裂慘死

替亡父圓夢！把骨灰封入保齡球　兒連12次全倒「300分完美比賽」

恩女來青島？貓咪大軍碼頭迎接　聚集「圍繞討食」萌翻網：夢幻島

74歲婦為躲家暴「離家出走50年」　平時靠打零工、借住廟宇維生！

賴清德喊「台灣主權與中國互不隸屬」　邀美英星國代表一起登山

蘇貞昌啟動「台鐵改革」：偏鄉小站虧損、退休金59億政府吸收

共軍週末連2天擾台　運-8反潛機又闖我西南空域

與味全龍商談！李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」　結合天母棒球場

謝長廷提學者、台電2大證據：台灣把含「氚」核廢水排入海中

狂送優惠券！北捷「每月25日」為會員日　李文宗：擴充生活事業

若日本不顧鄰國反對排核廢水入海　原能會提三點訴求

經濟部：歷年台電核廢水無異常排放　輻射影響僅「法規限值的千分之一」

北市委外道路維護多次漏巡　王欣儀質疑上億經費淪錢坑

陳定南不只清廉節儉！還影響英漢字典修訂　發行人讚：治學處世

印度日增逾30萬染疫！　美「防疫隊長」佛奇：考慮輸送AZ疫苗

巴塞隆納網球公開賽　納達爾苦鬥近4小時「奪生涯第12冠」

印度連3天確診飆破30萬！　白宮：美國正趕工提供疫苗原料

CEO自砍9成年薪！讓員工「起薪200萬」　最初被看衰…6年後現況曝

與友吵架賭氣「一路飆闖紅燈」撞車進超商　女客結帳慘遭夾困3人傷

台南鄰居「天天洗車庫」灑水30分！他怒公布濕地照　慘遭逆轉打臉

法國媒體讚爆台灣　大眼妹來台傻眼「為什麼差那麼多」

上課叫外送！女傳訊求送上3樓　秒接電話嗆「不下來拿我就吃掉」

南化水庫有望進帳67萬噸！曾文還很渴　官員：這波雨有下對地方

86歲嬤離奇消失「狂揮手」…魔神仔遮眼！兒看不見聽一句話爆雞皮

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

政治熱門新聞

賴清德「台灣主權與中國互不隸屬」　跟美英星國代表登山

蘇貞昌啟動「台鐵改革」：偏鄉小站虧損、退休金59億政府吸收

謝長廷秀證據　台灣核二廠排放廢水含氚

謝長廷提2大證據：台灣把含「氚」核廢水排入海中

共軍週末連2天擾台　運-8反潛機又闖我西南空域

李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」

萬巒豬腳有非台灣豬　藍營抓到了

北捷幫中捷省30億　柯文哲：完全符合我個人風格

太魯閣號又撞飛工人　羅智強轟丁怡銘

高雄人淚謝老天下雨　蔡英文回應了

近韓人士：韓國瑜選國民黨主席機率達55％

黃偉哲夫婦牽手甜蜜體驗煎麻油椪餅

陳定南不只清廉節儉　還影響英漢字典修訂

獨／馬政府協助蔡英文拜會美國總統特助

更多熱門

相關新聞

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

印尼政府25日表示，海軍失聯潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）找到了，53名船員全部死亡

李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」

李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」

超狂畫面曝光　台南七股驚見「水龍捲」

超狂畫面曝光　台南七股驚見「水龍捲」

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

工人遭太魯閣號撞飛　台鐵承包商道歉了

砂石車一路狂瀉　彰化市驚見300米「土石流」

砂石車一路狂瀉　彰化市驚見300米「土石流」

關鍵字：

李文宗台北捷運北捷台北捷運公司台北捷運go影音

讀者迴響

熱門新聞

連千毅出手了！警告柔道教練：你會很困難

「工具人之亂」沉默6天　人妻網紅回應了

柔道館「80人群組邪教式對話」曝光！家長冷血回應

驚悚撞擊畫面曝　騎士噴進車底亡

鳳梨「19.5cm不含頭」驚人形狀全被拍！

路易莎咖啡8人一氧化碳中毒　員工當場倒地

《全明星2》緋聞狂爆！抓包江宏傑1句話打臉

丫頭深夜突PO「心碎黑白文」！

印尼潛艇找到了　53船員全部死亡

65大學生去過清真寺！與染疫機師同活動

《全明星》跳遠破3次紀錄！他一躍「超過尺標」

曾是《超偶》冠軍！警察臨檢問「你現在怎麼這樣」

鳳梨被媽媽哄睡幫蓋被！夢幻臥室曝光

四度盜錄柯南電影　20秒片罰75萬

丈夫癖好超特殊！人妻聽交換條件秒動心

更多

最夯影音

更多
周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！

周杰倫出現讓玖壹壹「緊張挫賽」 《來個蹦蹦》衝下台..ELLA熱舞超嗨！
外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

外送員到餐廳取餐問等待時間！ 女店員竟回「給下一位」他傻眼

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

婚禮進行到一半...周興哲突登台獻唱！　賓客全嗨翻：是本人，不是假的

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

小甜甜老公終於露臉！　陽光長相曝光...她公開超閃告白片

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

王彩樺「脫衣露右奶」嚇壞LuLu惹　要她快交男友：一直揉乳腺才暢通

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面