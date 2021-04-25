與味全龍商談！李文宗：北捷芝山站擬打造「棒球形象」　結合天母棒球場

記者袁茵／台北報導

台中捷運綠線於25日起恢復試營運，其中最特別的便是「文心崇德站」，與中信兄弟合作打造成主題車站，充滿球星與吉祥物主視覺，更有球員特別錄製的廣播。針對未來有沒有考慮與味全龍合作？台北捷運公司董事長李文宗表示，正在與味全龍商談，讓芝山站結合天母棒球場，打造棒球形象。





▲台北捷運4月25日APP會員獨享日鳴槍開跑活動，圖為北捷董事長李文宗。（圖／記者周宸亘攝，下同）

台北捷運公司25日於25日於捷運中山站廣場舉辦首波「台北捷運GO」APP會員獨享抽獎活動，只要到場參加活動、下載「台北捷運GO」APP，就有機會將市價1.6萬元的台北中山雅樂軒酒店雙人住宿券（3組名額）、市價3000元的台北中山雅樂軒酒店雙人套餐券（6組名額），或是昇恆昌名牌行李箱（6組名額）帶走。

台北捷運公司董事長李文宗致詞時表示，「台北捷運GO」APP的功能，包括觀看捷運路網、到站時刻表，以及查詢擁擠度，讓使用者於手機就能看到哪節車廂比較少人；北捷除了專注本業外，最重要的就是堅守捷運安全，經過先前發生的恐嚇事件，現在已經全面檢視一遍，保證乘客安心搭乘，「台北捷運絕對安全。」

關於日前接獲好幾起恐嚇事件，北捷如何應對？李文宗接受《ETtoday新聞雲》訪問時回應，所有恐嚇事件，北捷公司都會在第一時間知情，並馬上聯絡捷運警察，立刻採取防護措施，派人在恐嚇地點附近加強防護，還有與警察合作，查詢追蹤對方的網路IP等，因此過去2起案例都在短時間內抓到嫌疑犯，「北捷公司對這種恐嚇事件，絕對不會寬待，一定追究到底！」

針對北捷現在開始販售便當、小物，且預計26日於捷運文湖線南港展覽館站獨家推出「呷七碗」台式早餐，李文宗表示，這些都是知名小吃，日前有推出「捷客鮮」，有不同的便當品牌，例如江戶川鰻魚飯等各式各樣便當，而他們也將推出屬於北捷的咖啡，並發展於士林站、劍潭站和劍南路站的TOD專案，這3個專案大約會花他們80億資本，除此之外，未來希望能幫助偏鄉小農，在130個站裡面推廣農民產品。

北捷適逢25週年，日前宣布迎來全新LOGO，透過原始形態基礎上，加入圓弧、流動線條，構成更洗鍊的造型，保留品牌識別度與大眾印象。李文宗提及，北捷過去做過2次企業識別系統（Corporate Identity System，簡稱CIS）變更，現在希望從捷運安全本業中跨入生活事業，進入另一種新形象，因此才花了2年時間設置新的CIS標誌。

除了更換新LOGO之外，關於台中捷運與中信兄弟合作，打造棒球主題車站，未來有無考慮與味全龍合作？李文宗透露，正在與相關隊伍商談，讓芝山站結合附近天母棒球場，籌劃以棒球為標誌的設計，讓芝山站呈現棒球形象；除此他們也正在各站建立屬於自己的形象，例如大安森林公園站有花園，未來將擴大現有的咖啡館，希望能讓它與大安森林公園結合在一起，請民眾拭目以待。