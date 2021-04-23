女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」！律師轟中壢警：違法濫權妨害自由

記者陳凱力／綜合報導

一名擔任非洲鼓老師的詹姓女子22日搭火車到中壢，下車後徒步至上課地點途中遭員警盤查，並被要求出示證件確認遭拒，事後員警竟以詹女辱罵「你真的很蠢」為由將她送辦妨害公務罪嫌，詹女慘遭當場壓制帶回警局，扣押了將近9小時才獲釋放，事後詹女將過程po上臉書，也引起民眾及法界人士聲援，認為警察執法過當，根本無限上綱。

▲詹姓女教師走在路上無故遭到員警盤查，竟被壓制在地帶回扣留9小時才釋放。（圖／記者沈繼昌翻攝，下同）

詹女在臉書說，當時穿著制服的警察以「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字」就要求她拿出證件接受盤查，她認為警察的盤查理由並不合理因此拒絕，並告訴對方「你可以跟我去，就在不遠處，我要去上課，你可以跟我來，再走兩分鐘就會到了，你就會知道我是誰」。

但警察仍繼續限制其行動自由，詹女為自保，拿出手機蒐證過程，竟反被員警奪走手機，還對她施加暴力推打、拉扯、強迫戴上手銬，詹女被當場壓制在馬路上，雖大聲呼喊救命，卻沒有人對她伸出援手，員警掐著她的脖子，她也造成腿部手肘多處瘀青、擦傷、脫皮，之後更是被帶回警局，強制扣押了9個小時，直至當天晚間6時許才在桃園地檢署獲釋。

中壢警分局分局長陳錦坤表示，因該地區近日發生多起社會案件，因此警方才加強巡邏，同時依「警察職權行使法第6條第1項第6款」查證身分，陳錦坤說，民眾只要拿出證件，不用1分鐘就完成，還表示詹女要求員警陪同上課地點並不合理，因過程中詹女辱罵員警「你真的很蠢」，才會被依法送辦。

▲律師葉鈞不認同中壢警分局分局長陳錦坤的說法，認為員警違法盤查在先，妨害自由在後。



對於分局長的說明，法界人士有不同看法。律師葉鈞說，自己近日也接獲多起這樣的陳情，員警無故或不合理的要求盤查，顯見這並非單一事件，甚至是「員警日常」；葉鈞說，根據「警察職權行使法第6條」內有明確規定盤查的符合要件(註)，詹姓教師根本不符合被盤查的構成要件，這很明顯的是勤員警欺負民眾不懂法律，拿著雞毛當令箭。

葉鈞說，根據「警察職權行使法第6條」明白清楚規定，即使身為執法人員，也不能無故盤查，因此詹女拒絕屬合理要求，卻被奪手機、以暴力方式對其壓制，強制帶回扣留9小時，簡直亂七八糟。

再者，詹女當時白天在馬路上邊走邊吃早餐，外觀並無異樣、精神狀況也正常，警員靠近詢問「妳住這邊嗎？」「妳住這裡嗎？」詹疑惑問「有什麼問題嗎？」警員才說「這邊管區啦，沒有看過妳」，並要求核對身分資料，對於詹女質疑「你不能隨便懷疑我」，員警則說「當然可以啊，這裡是公眾得出入場所，本來就可以對妳實施臨檢」，後來雙方僵持不下，員警更是動手搶走詹女的手機，才激怒詹女脫口而出「真的很蠢」，隨後，詹女就落入警方佈好的「陷阱」中，藉口觸犯妨害公務罪嫌將她逮捕。

▲詹姓女教師氣得將畫面和過程PO上臉書討公評。（圖／翻攝臉書）

葉鈞說，這完全是警察違法盤查在先，妨害自由在後。首先，警察盤查詹女並不具合理性，詹女拒絕主張合理，再來「真的很蠢」這句話客觀上是否構成對警察執行職務造成強暴脅迫？民眾即使有講，也是在警察動手之後，並不構成「妨害公務」要件，甚至詹姓教師還能反過來控告員警妨害自由，葉鈞律師認為，在本次事件中，警察執法未符合法律規定違反盤查，還未符合比例原則對民眾扣押9小時，警察的過失明顯較大。

葉鈞也抨擊分局長陳錦坤護航「因該地區近日發生多起社會案件，因此警方才加強巡邏」的說法，他認為，每個轄區每天都在上演社會治安事件，若依其言，整條大馬路的人都要無故的掏出身分證被懷疑、被盤查，民眾的人權何在？社會治安事件的藉口，不應強灌在百姓身上。

註：警察職權行使法第六條

一、合理懷疑其有犯罪之嫌疑或有犯罪之虞者。

二、有事實足認其對已發生之犯罪或即將發生之犯罪知情者。

三、有事實足認為防止其本人或他人生命、身體之具體危害，有查證其身

分之必要者。

四、滯留於有事實足認有陰謀、預備、著手實施重大犯罪或有人犯藏匿之

處所者。

五、滯留於應有停（居）留許可之處所，而無停（居）留許可者。

六、行經指定公共場所、路段及管制站者。

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