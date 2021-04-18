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合法變違建遭重罰萬還逼拆！老農夫妻「資產遭凍結」10天內抑鬱亡

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）
▲老農夫妻（左）、（右）因為資材室莫名奇妙變違建一事，被活活氣死。（圖／讀者提供，下同）

記者陳凱力／苗栗報導

立委徐志榮日前在立院質詢時，揭露一起老農取得合法建照蓋資材室，卻完工前被河川局認定違法須拆除，還開罰205萬元，讓抑鬱的老農夫妻，在10天內活活被氣死，要求行政院還一個公道。歷經3年努力，這起冤案終於在本月1日確認「老農非故意蓋建物，同意退還罰款」，老農夫妻的兒女拿著香向爸爸媽媽稟明遲來的正義，但無論如何，逝去的親人再也回不來了。

享壽81歲的苗栗老農詹坤源在大安溪畔持祖傳6分地果園，50多年前就開始種水果，為了方便作業、儲存肥料，他在2017年9月向卓蘭鎮公所申請農業用地作農業設施容許使用獲核准，同年12月苗栗縣府核發建照，接著拿出畢生積蓄200萬投入興建工程。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

▲老農經由合法程序申請興建資材室，接近完工時才突然被告知是違建、要拆除。

2018年3月，工程進行到僅剩屋頂就完工時，農舍確被水利署第三河川局的巡防員看到，並認定老農將農舍蓋在河川管制區域內，依規定行文縣府、公所要求撤照和督促恢復原狀。老農向立委徐志榮等人陳情，但河川局依然在同年7月直接依違反水利法，裁罰205萬元，同時限令2個月內回復原狀。

老農陳情無效、提出訴願又遭駁回，但他堅持已按程序取得合法建照，並未觸法，所以不斷奔走拜託民代幫忙陳情，因而未繳罰款，豈料，11月初，老農前往農會買肥料時，才突然被告知名下戶頭、不動產都被查封，老農又急又氣，直接就倒下，11月19日不幸往生。

老農的兒女為了讓父親入土為安，只好籌錢在21日繳掉罰款、拆掉農舍，沒想到79歲的媽媽(老農妻)也心有不甘，同樣活活氣死隨老伴而去，距離老農往生，僅短短10日，讓家屬悲憤難鳴。

立委徐志榮在老農逝世後仍繼續為本案奔走，他認為老農擁有卓蘭鎮公所核發施作農業設施同意書，縣府也核發建照，農舍並不屬於違建，更不滿河川局巡防員，在建物完工前8天才口頭制止，執法過程簡直粗糙又不可理喻，因此在質詢時曝光本案，要求行政院長蘇貞昌重視、還給詹家公道。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

▲▼扣除205萬罰單，資材室蓋、拆將近240萬，目前還無法獲得賠償。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

經行政院了解調查，終於在3年後的4月1日行文家屬，同時撤銷這張莫名其妙的「奪命罰單」。老農的家屬們在「愚人節」這日上香向父母親稟告這遲來的正義，希望父母親在天之靈可以安息，只是，罰單可撤、罰款可退，但逝去的雙親再也回不來，對老農的家屬來說，這「正義」終究是遲了好幾步。

對此，第三河川局副局長張稚煇表示，本案正進行退還罰款流程中，但對於家屬指控害「老農枉死」一事則表示，農舍的確建在河川管制區域內，同仁並不會刻意激怒民眾，對於雙方認知落差，表示遺憾。

負責核發建照的苗栗縣政府工商發展處則表示，為簡便程序，農業資材室建照並不需要建築師簽證、建管官員到場會勘，只要第一關的鄉鎮公所審核通過，縣府即根據書面資料審查核發建照，且當初鎮公所審查項目中，也勾選老農的土地不在河川管制區域內。

只是，關鍵勾選的卓蘭鎮公所農業課，卻因為人事變更，後來接手的人員並不清楚當初審核細節，直到事件爆發才後前往了解，並確認該區塊部份確實為河川管制區，縣府也逕行撤銷詹坤源的建照。

老農的媳婦張小姐接受記者訪問時說，公公是一個很純樸的老人家，只是想在農作期弄一個方便存放物品、包裝的資材室，經過標準流程向鎮公所、縣府申請，按部就班，通過了才開始蓋，誰知道就在接近完工時才突然被告知「不合法」、「要拆除」，政府人員動動嘴皮子，一個老人家的畢生心血就沒了，被河川局通知後，他們也並非不理會，期間不斷找尋民意代表拜託奔走，也表示因為事件還在協商階段，希望罰款期限能再延後，誰知道就在完全沒被通知的情況下，公公在買肥料時突然被告知「財產被凍結」，80幾歲的老人家完全程受不了，更成為壓垮駱駝的最後一根稻草。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

▲▼老農3月間被河川局人員查獲、7月開罰205萬元並要求拆除，期間不斷請求民代奔走陳情，希望本案在協商期間能夠延後繳款期限，卻在11月間無預警被農會告知財產被凍結，大受打擊，氣急攻心直接倒下，再也沒起來。

▲合法變違建　重罰205萬還逼拆！老農夫妻被「凍結」氣死。（圖／讀者提供）

張小姐也說目前不考慮提國賠，實在是3年多來已心力交瘁，政府說通過給蓋就蓋、說拆就拆，扣掉205萬的罰單，資材室蓋、拆就花了將近240萬，這部分縣府、鎮公所都還在推，光找律師打官司索賠又花了1、20萬，自己是小蝦米，政府是大鯨魚，根本鬥不過。

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