印度最慘還沒來！15天後「單日恐死5000人↑」　研究曝1搶命關鍵

<br>

記者詹雅婷／編譯

印度過去3日有百萬人確診新冠肺炎，疫情嚴峻。依據美國華盛頓大學最新研究預測，再過15天、16天，每日染疫死亡的患者人數將超過5000人，但假若佩戴口罩的普及率能在下週達成95%，就能夠在今年8月之前挽救約7萬人的性命。

▲報導提及，印度第2波疫情嚴重，確診新冠陽性比率2月初為1.5%，如今已來到15.37%。（圖／路透，下同）

印度斯坦時報報導，該份研究摘要由華盛頓大學健康計量評估研究中心（IHME）於4月15日發布，預測結果顯示，印度境內染疫病逝者人數將在5月10日達到高峰，可能出現單日5600人死亡的狀況，且在4月12日至8月1日這段期間，估計還有32.9萬人會因染疫身亡。

研究引述印度衛生部統計指出，在2020年9月至2021年2月中旬，境內每日新增確診及死亡數均呈下降趨勢，但隨後出現逆轉，到了4月雙雙大幅上升，如今的平均單日新增確診數早已是2020年9月高峰期的2倍之多，且以恰蒂斯加爾邦（Chhattisgarh）、馬哈拉什特拉邦（Maharashtra）、旁遮普邦（Punjab）的增幅最大。

研究提到，如今最有可能的情況是，印度到今年8月1日時，全境染疫病逝人數將來到66.5萬人，也就是4月12日至8月1日這段期間還會有32.9萬名新冠患者病逝，且單日死亡數最高峰將落在5月10日，可能有5600人喪命。

不過，研究也稱，若戴口罩普及率能在下週達到95%，就能在今年8月以前，挽救約7萬人的性命，且考慮到新冠疫苗推出，另有約莫8.5萬人也將倖免於難。

更多相關新聞

►印度增34萬確診又創新高！「火葬煉獄」白天燒到黑夜 空拍慘況曝

►印度「露天火堆」全在燒遺體！火葬場爆滿...滿地紅光成煉獄

現做豆漿20分鐘！超美「珍珠白豆漿機」只要3080元