▲一週5機師染疫！華航1272人今起「加採血清抗體」，盼釐清感染源。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者嚴云岑、賴文萱／台北報導

機組人員居家檢疫剛從5天放寬為3天，華航5天內就爆出5名機師染疫，感染源待釐清。中央流行指揮中心於今（25）日上午10時30分召開華航確診個案第三次討論會，邀請相關單位出席，是否要加嚴檢疫規定，或者又有新增病例，下午將由陳時中對外說明。華航也於昨晚公告新增血清抗體採檢，盼釐清感染源。

華航確診的5名機師分別為台籍機師案1078、1079，以及印尼籍機師案1091，另有一名飛澳洲後確診的印尼籍機師，在台未列案號，但其同住家人確診，為案1090。24日公布的確診的機組員為案1092，指揮中心會後也證實為機師。

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依據指揮中心資訊，案1078、1079經過病毒基因定序，已確認感染英國變異株，接觸者還有2人待採檢；在澳染疫機師昨擴大匡列248人，已採檢73人中就有3人陽性。

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

在染疫事件爆發後，國內專家紛紛呼籲檢討現行機組員檢疫措施進。中國附醫感染管制中心副院長黃高彬昨表示，民眾自國外返台都需維持14天居檢，從防疫角度來看，「機組員3天還是太短」，由於感染病毒後，症狀多會在第6天出現，機師年紀差異大，臨床上表現也不太一樣，飛行時長期處在密閉空間風險也更大。

台灣感染症醫學會理事長黃立民醫師表示，雖然機師染疫仍有待詳細疫調釐清感染源，但不排除有隱形傳播鏈存在。他進一步解釋，所謂隱形傳播鏈就是感染出現「斷點」，意指看似同一群聚事件，卻無法找出前後關係，呼籲指揮中心應對航空機組員、外籍移工等高風險族群定期做血清抗體檢驗，才能將個案阻絕於境外。

在華航機師染疫事件爆發後，指揮中心擴大匡列前艙1272名機組員進行採檢，預計在5月1日前完成。

華航表示，依指揮中心規劃擴大採檢，自今（25）日起安排無需居家檢疫、未執勤的所有機師分批進行，正在執勤者待返台完成居家檢疫後再行採檢；據指出，1272多位華航機師採檢部分，除了原先就須進行的PCR核酸檢測外，還新增驗血清抗體篩檢，釐清感染源。