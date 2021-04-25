我望取得50萬劑「輝瑞／BNT疫苗」！　疾管署冷鏈招標見-70℃需求

▲輝瑞／BNT新冠疫苗。（圖／路透）



記者嚴云岑／台北報導

疾管署4月23日公告「COVID-19疫苗1408.3萬劑倉儲物流與配送」採購案，其中一項標案為運送約420萬劑疫苗，倉儲溫度落在-70℃±10℃、-20℃±5℃及2至8℃，被視為從COVAX取得需「極低溫」保存的輝瑞/BNT疫苗前奏。對此，指揮中心上午回應了。

我國洽購國際疫苗2000萬劑，包含COVAX取得476萬劑、AZ直接洽購1千萬劑、莫德納直接洽購505萬劑，目前已從AZ與COVAX合計取得30多萬劑AZ疫苗。

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AZ疫苗保存溫度使用一般冰箱2~8℃即可，莫德納屬於RNA疫苗，需要-20℃低溫保存。同屬mRNA的輝瑞/BNT疫苗，雖然遲遲未與我國簽約，但仍在COVAX候選平台中，須在-70℃低溫方可保存。

疾管署以運送新冠疫苗冷鏈需求，從「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算」，於4月23日公開招標，29日結標隔天就會正式開標。

該標案編列2.4億元，且分為2大項目，一為運送988萬3000劑疫苗，倉儲溫度落在2-8℃；另一項為運送420萬劑疫苗，分別為-70℃±10℃（約50萬劑）、-20℃±5℃（約100萬劑）及2⾄8℃（約270萬劑）。以配置溫度來看，與我國直接向AZ洽購的1千萬劑疫苗，以及COVAX獲配的未到貨疫苗數量不謀而合。

指揮中心上午說明，此次採購案是為COVID-19疫苗接種作業推行之需，包含COVID-19 AstraZeneca廠牌疫苗988.3萬及COVAX 平台供應420萬劑，倉儲溫度落在-70℃±10℃、-20℃±5℃及2至8℃。

指揮中心強調，由於COVAX平台候選疫苗種類多，現階段尚無法獲知實際供應廠牌及數量，然為利廠商投標時評估所需冷鏈設備及投標金額，爰以該三項溫層及粗估數量提供估算，採開口合約，視未來實際供應之倉儲溫度項目、數量及執行項目結算，並以決標契約價金為上限，不受預估數量限制。