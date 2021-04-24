南韓又購輝瑞4千萬劑疫苗！2次視訊會議完成簽約　可供近億人施打

▲一架UPS貨機21日在南韓仁川國際機場卸載輝瑞25萬劑的新冠疫苗。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近日爆出新冠疫苗施打速度緩慢的疑慮，且受到疫苗出現血栓副作用與輝瑞、莫德納兩大藥廠疫苗供應延遲，外界擔憂政府今年11月達成「群體免疫」的計劃屆時恐將告吹。對此，南韓政府今（24）日下午5時緊急召開記者會，表示已與輝瑞追加簽約取得2000萬人份疫苗（4千萬劑），總計目前已完成5大藥廠、共9900萬人份疫苗的簽約。

根據《韓聯社》報導，南韓保健福祉部長權德喆（권덕철）身兼政府跨部門疫苗購入專案小組的組長，當地時間24日下午5時親自召開並主持記者會。

他表示，根據他本人於4月9日、23日親自與輝瑞進行視訊會議的結果，已與輝瑞追加簽購供2000萬人施打的新冠疫苗（4千萬劑），加上先前於去年12月與輝瑞完成簽約的1000萬人份、今年2月追加簽約的300萬人份，以及稍早公佈的2000萬人份，總計共向輝瑞簽購3300萬人份（6600萬劑）疫苗。

報導指出，目前成功送抵南韓境內的輝瑞疫苗有87萬5千人份（175萬劑），預計今年6月以前將有350萬人份（700萬劑）疫苗送抵。

據悉，南韓總人口約有5200萬，然而加上先前南韓政府完成簽約的7900萬人份疫苗，目前完成共9900萬人份疫苗的簽購契約，除了COVAX平台計畫承諾的1000萬人份疫苗，輝瑞共3300萬人份、阿斯特捷利康（AZ）為600萬人份、嬌生為600萬人份、莫德納為2000萬人份、諾瓦瓦克斯為2000萬人份，平均可供全體國民接種1.9次。

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