拜登禁疫苗原料出口！南韓前總理痛罵美國「流氓」：我們沒付錢嗎

▲南韓前國務總理丁世均痛批美國是「流氓國家」。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

英國《經濟學人》於本月17日指出，美國拜登政府為求保障本土疫苗供應，動用「國防物資生產法」（DPA），限制並阻止疫苗生產原料與設備出口，導致其他國家在疫苗生產與取得上陷入困境。對此，南韓前國務總理丁世均痛批，美國此舉根本就是「流氓國家」的作為，「難道我們沒有簽約付錢嗎？」

根據韓媒《京鄉新聞》報導，丁世均4月中旬請辭卸任後，於今（23）日接受電台CBS《金賢貞的新聞秀》的電訪，針對美國有可能透過法律限制疫苗原料與設備出口，導致印度等國外藥廠疫苗生產時程被迫延後，他氣得大罵，「先前（南韓）已經完成簽約了，且對方也承諾何時交貨，難道美國真的能耍這種令人無言的流氓手段嗎？」

丁世均表示，「我們（南韓）不也是（美國）的同盟國嗎？當初也不是免費索取的，而是和藥廠完成簽約，甚至還事先付了訂金。其實疫苗訂購契約對我們來說相當不公平，但即便如此，為了不讓國民擔憂，我們適時前後完成各項疫苗預購簽約，然而若美國突然從半路中殺出、奪走疫苗，難道要我們坐以待斃嗎？」

丁世均補充，必須阻止美國政府執行法律限制出口，「疫苗不是屬於美國人的，而是屬於全世界的！」

丁世均承諾，政府一定會履行承諾，讓南韓境內在今年11月以前讓60至70%以上的民眾完成新冠疫苗接種、達成「群體免疫」。不過，隨著印度等國外藥廠新冠疫苗原料供應不足，加上阿斯特捷利康（AZ）、嬌生等藥廠疫苗頻傳血栓等副作用，且輝瑞與莫德納疫苗供應不斷延遲，使外界質疑南韓政府11月以前達成「群體免疫」的計畫恐怕將告吹。

▲受到新冠疫苗副作用、延遲供應等影響，南韓接種計畫在執行速度上不如預期。（圖／路透社）

其實，國務總理作為南韓中央政府繼總統之後的第二把政治交椅，在行政、經濟、防疫上皆得耗盡心力執行，共同民主黨（南韓執政黨）在今年4月7日首爾、釜山市長補選落敗後，丁世均為了擔負起政治責任、加上考量日後政治生涯，因此在4月中旬結束出訪伊朗行程後，向文在寅提出請辭國務總理。

然而，文在寅政府先前就因收購疫苗的速度落後其他先進國家，而飽受在野政黨批評，也因此丁世均即便在卸任後，依然對於能否在期限內取得疫苗一事相當焦急。

韓媒《中央日報》更指出，南韓從2月26日便開放接種新冠疫苗，然而截至4月11日，全民接種率僅達2.22%，進度上落後開放接種疫苗45天後的其他國家達4至38%，甚至比晚一周接種的盧安達還慢，盧安達在開放接種的38天後（4月11日），其接種率為2.8%。

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