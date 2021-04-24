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緬甸佤邦邦歌超耳熟！　台人聽前奏秒笑翻：有當兵都會

實習記者陳妙津／綜合報導

近日一段緬甸佤邦升旗典禮的畫面在網路瘋傳，影片中的司儀不僅說著字正腔圓的中文，連升旗奏出的邦歌也讓不少台灣人直呼耳熟，完全就是「我愛中華」的曲調，如果是曾經當兵過的人說不定還能哼上一小段，也讓不少網友笑回「預備，唱！」

從該段影片中可見，拍攝地點可能是在校園升旗典禮上，不少面容青澀的學生在操場上排列整齊，隊伍前方還各自舉著白色牌子，現場司儀則以字正腔圓的中文宣布「全體起立，升旗儀式現在開始，請旗手就位」，接著在一片肅穆中，現場儀隊奏起邦歌，旗手緩緩在樂聲中升起佤邦邦旗。雖然沒有歌詞或人聲合唱，不過仔細一聽曲調，卻是我國國軍在晚點名時固定必唱的愛國歌曲「我愛中華」。

▲109年國慶大會,國防部聯合樂儀隊,三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

▲佤邦邦歌勾起不少人當兵時的回憶。圖為109年國慶大典三軍儀隊。（圖／記者李毓康攝）

不少網友嘖嘖稱奇，紛紛留言，「竟然是這首哈哈」、「我愛中華，我愛中華，預備唱！」、「聽了感傷，也感動」、「我有聽錯嗎？」、「以前暑訓與服役受訓時晚點名必唱軍歌，還要呼口號」、「兩蔣同路人」。還有一些網友熱心以歷史角度解答，「我愛中華這首歌是中華民國陸軍軍歌, 是當年國軍撤退至緬甸時帶去的」、「最後兩句從我們要消滅共匪，後來改為我們要莊敬自強了」。

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