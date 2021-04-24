印尼失聯潛艦找到了！部分殘骸尋獲　軍方：潛艦沉至850公尺深海

▲印尼海軍「南伽拉號」潛艦（KRI Nanggala-402）。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合外電報導

印尼海軍潛艦南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日凌晨失聯，依據海軍24日最新說法，搜救隊發現失聯潛艇部分殘骸。軍方官員表示，在峇厘島（Bali）附近水深約850公尺處水域尋獲失聯潛艦。

依據美聯社、CNN等外媒報導，印尼海軍參謀長馬戈諾（Admiral Yudo Margono）24日證實，歷經掃瞄偵測，在水面下約莫850公尺處偵測到潛艦，遠超過其所能承受的深度，且救援團隊現已發現6個殘骸，包括潛艦上的祈禱毯以及存放潛望鏡潤滑油的瓶子等。馬戈諾表示，在尋獲殘骸物品之後，這也讓整個搜索進度自失蹤轉至沉沒階段。

此前，印尼軍方出動數百名士兵全力搜索，鄰國新加坡、馬來西亞、美國及澳洲等國也趕來支援，部署近20艘軍艦，搜索範圍約34平方公里。現已知潛艦載有53名船員，但艦上備有的氧氣僅能維持3天，也就是到24日凌晨3時左右，據信已經耗盡，生存機率渺茫，且迄今尚未發現任何生命跡象。



JUST IN: Indonesian navy found some debris, items identified as part of the missing KRI Nanggala submarine. now it’s a “subsunk” operation; navy chief said it is likely to have sunk to a depth of 850 meters pic.twitter.com/XUMGWN2ONu — Resty Woro Yuniar (@restyworo) April 24, 2021

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