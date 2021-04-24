緬甸軍方領袖政變後「首次出國」　飛抵印尼！出席東協緊急峰會

▲緬甸軍政府領導人敏昂萊（左）於24日抵達印尼雅加達出席東協緊急峰會。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

緬甸軍政府領導人敏昂萊（Min Aung Hlaing）將軍於24日搭機飛抵印尼，預計將出席於首都雅加達舉行的東協（ASEAN，又稱東盟）緊急峰會，與東南亞6國元首、3國外交部長進行面對面會談，這是敏昂萊自發動政變以來第一個出國訪問行程。

▲敏昂萊現身會場。（圖／路透）

根據BBC報導，緬甸軍方聲稱2020年大選有舞弊情形，隨後於2月1日發動政變奪取政權，迄今已有700餘人在反政變示威中喪生。東協10個成員國24日於印尼雅加達舉行緊急峰會，旨在就解決緬甸問題做出首次磋商。而緬甸軍政府領導人敏昂萊24日也搭機飛抵印尼，這是他帶領軍方發動政變以來的首個訪外行程。

報導指出，東協10國之中，似乎越靠近緬甸與中國的國家越反對干預緬甸事務，而太平洋上的國家則較贊成採取行動，例如，此次會議的舉行地「印尼」一直以來都極力推動對緬甸問題做出集體行動，但說服其他成員國採取同一立場，其實跟說服緬甸軍政府一樣困難，包含泰國與菲律賓此次都表明，只會派遣外交部長與會。此外，聯合國緬甸事務特使柏其納（Christine Schraner Burgener）也於東協峰會期間前往雅加達。

緬甸政變後，東協曾發表聲明敦促，「應依緬甸人民的意願與利益，尋求對話與和解」，但並未譴責軍方奪權行為，在西方壓力下，東協一直努力採取措施，但始終保持「非對抗性」方式，因為東協成員國間從來不曾干預彼此內部事務。報導稱，所有東協國家都同意此次與敏昂萊的會面，但不會以緬甸國家元首的身分稱呼他，但批評人士認為，同意會面即意味著承認緬甸軍政權的正當性與合法性。

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