氧氣耗盡！印尼潛艦失蹤超過3天　53名船員恐全數罹難

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼海軍艦隊5艘潛艦之一的南伽拉號（KRI Nanggala-402）21日凌晨在峇厘島北部海域進行水雷演習中失聯，截至24日凌晨毫無下落。這艘德製潛艦一旦失去動力，艦上備有的氧氣僅能維持3天，如今據信已經耗盡，船上53名人員存活機率渺茫。

▲ 失蹤的南伽拉號救援指揮中心。（圖／達志影像）

《法新社》24日報導，印尼軍方出動數百名士兵全力搜索，鄰國新加坡、馬來西亞、美國及澳洲等國也趕來支援，部署近20艘軍艦，搜索範圍約34平方公里。軍方22日曾宣布，在水深50至100公尺處偵測到高磁性物體，為救援行動帶來一線希望，但隨著24日凌晨過去，氧氣已經耗盡，船上人員恐怕凶多吉少。

搜救團隊在南伽拉號據信沉沒的地點發現浮油漂浮，代表油箱可能受損，可能導致致命災難。也有人擔心，南伽拉號若下沉至水深700公尺，遠超過潛艦最大潛航深度，船身可能已經爆裂。而雅加達當局至今未說明事故可能的起因，也未解釋這艘下水已有幾十年的潛艦事發時是否超載。

歷史上最為慘重的潛艦事故發生在2000年，俄羅斯庫斯科號核子潛艇上一枚魚雷爆炸，引爆其他所有魚雷，導致潛艇沉沒，大部分船員當場死亡，部分人員存活幾天，但船上118人最終不幸全員罹難。