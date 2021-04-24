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14歲少年和同學打鬧滑倒　腹部遭「T型水龍頭刺入」緊急送醫

少年昨夜與同學玩樂期間，相信一度滑倒，腹部壓中牆上的水龍頭，導致水龍頭刺入少年腹部，驚動消拯人員到場救援。 ─────────────────一用就上手，立即下載全新光明網APP Andriod >...

光明日報 Guang Ming Daily 發佈於 2021年4月23日 星期五

 ▲水龍頭整個刺入14歲少年腹部右側，讓他痛到哭出來。

實習記者陳妙津／綜合報導

馬來西亞一名14歲國中少年22日晚間和同學嬉戲時，不慎撞上牆壁，牆上的金屬水龍頭竟因此重壓刺入少年腹部。當地消拯局獲報後，立即出動7名救援人員到場處理，花了5分鐘才將水龍頭切離牆面，所幸緊急送醫後，少年已無大礙。

《光明日報》報導，霹靂州怡保萬里望消拯局指揮官蘇菲安表示，救援人員在當天晚間8時42分接獲通報，立刻出動前往現場，才發現是名14歲巫裔少年腹部被「T型」水龍頭刺入，立即出動液態切割器，花了5分鐘將水管切斷，將少年連同水龍頭送至醫院救治，但大家都對此事件感到好奇，畢竟水龍頭並非邊緣尖銳物品，怎會刺入少年腹部。

 水龍頭,水（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲水龍頭示意圖（圖／取自免費圖庫stocksnap）

該所宗教學校負責人則說，自己事發時正與其他師生準備進行開齋後的祈禱，突然有群學生衝來告知說有人被刺傷，連忙趕往查看，才發現水龍頭整個刺入該名學生的右腹，所幸沒有大量失血，學生雖然表現得相當冷靜，但也痛到忍不住哭出來。

據了解，該名學生在事發時，爬上高約1公尺的圍牆與同學打鬧，很可能是此時不慎滑倒，重押上水龍頭才導致該起意外，所幸就醫後已經沒有大礙。

 
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