石門水庫7測站平均降雨3.9毫米　鄭文燦嗨：終於聽見下雨聲音

▲石門水庫23日上午飄下細雨，北水局在水庫上即時影像。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市大溪、復興地區23日上午降下小雨，市長鄭文燦第一時間在臉書PO文

「終於聽見下雨的聲音~~ （猜一首歌）」。但還是要請大家繼續省水、珍惜水源…北水局指出，石門水庫集水區10個雨量觀測站上午10時平均降雨量約3.9毫米，但有下雨對水庫總是有正面效益。

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▲石門水庫23日上午飄下細雨，鄭文燦臉書PO文「終於聽見下雨的聲音~~ （猜一首歌）」。（圖／翻攝自鄭文燦臉書）

桃園地區今天上午飄下細，桃園市長鄭文燦在臉書PO文「終於聽見下雨的聲音~~ （猜一首歌）」。內文指出，第一時間我打電話給位於石門水庫集水區的同仁，詢問那邊是否也下著雨，於是電話那頭傳來···下雨的聲音。請大家還是要持續省水、不浪費水、珍惜水資源。

北水局說，石門水庫集水區10個雨量觀測站除白石、鎮西堡、西邱斯山等3個站未測出降雨外，其他7個站都有降雨紀錄，上午10時7個站平均降雨約3.9毫米。至於石門水庫水位在下午4時截止，水位218.20公尺，有效水量為4312.18萬噸，有效蓄水量為21.2%。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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