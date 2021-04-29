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新竹上班遇「黑魔鬼」千隻飛竄！9秒讓網全身癢　密技曝：晚點收屍

▲▼新竹上班遇「黑魔鬼」千隻飛竄！9秒讓網全身癢　密技：晚點收屍。（圖／翻攝爆怨２公社）

▲上班一開門遇千隻白蟻飛竄！9秒讓網全身癢。（圖／翻攝「爆怨2公社」）

網搜小組／許力方報導

鋒面雨彈降臨，28日各地久違降雨，為乾涸的水庫潤潤喉，有網友疑似到新竹湖口上班時，才走到門口就撞上「恐怖一幕」，黑色魔鬼大軍振翅狂飛，竟是數以千計、俗稱「大水蟻」的白蟻在屋內四處，讓他嚇傻眼。影片在臉書上引發熱烈迴響，網友狂起雞皮高呼「要下大雨了！」也有人建議他一招密技，關燈就會離開了。

男網友28日晚間7時許透過「爆怨2公社」公布這段影片，短短9秒內，只見透天厝內被黑色白蟻占滿，數以千計的大軍拍打翅膀擠進走廊，地上躺著一團一團，半空中也有四處狂竄的蟲蟲，讓才剛踏進公司的他害怕不敢開門，傻眼問「剛要上班遇到這情形你會？」

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恐怖的畫面一曝光引發超過2000人按讚，網友驚呼連連「好可怕」、「要準備下大雨了」、「崩潰」、「爆噁，我先瘋掉」、「密集恐懼症」、「看了全身癢」，聯想到電影中驅魔的橋段，紛紛要他「請假，跟老闆說今天不能開門」、「直接下班」、「先跑再說」、「我會先尖叫」，也有人說這對現在的台灣困境來說，「是個好兆頭」。

▲▼新竹上班遇「黑魔鬼」千隻飛竄！9秒讓網全身癢　密技：晚點收屍。（圖／翻攝爆怨２公社）

有網友建議他，這是下大雨前就會出現這種大水螞蟻，屬於聚光性生物，「關燈就可以了」、「先關燈」、「放一桶水讓牠們自殺！」或是放一盆水並在上方點一顆燈泡，「晚點收屍」，或是拿電蚊拍「大開殺戒」、「大棒一揮，療癒」，還有人開玩笑說「這棟樓廢了，燒了吧…」

事實上，氣象局表示，受鋒面通過影響，28日全台雲量偏多，北東有短暫降雨，中部、花東地區和南部山區也有零星雨量，其中以桃竹苗沿海降雨較明顯。這波主要降雨集中在入夜到29日（周四）上半天，各地降雨機率提高，尤其中部以北、宜蘭地區降雨明顯，晚間9時許已針對苗栗以北7縣市發布大雨特報。

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鋒面「大雨砲」來了！7縣市發警報　全台變天有雨一張圖看熱區

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