影／女師遭盤查被扣9小時臉書討拍　「你真的很蠢」辱警涉妨害公務

記者沈繼昌／桃園報導

擔任非洲鼓舞老師的詹姓女子22日上午搭火車到中壢，下車後徒步至上課地點途中遭員警盤查，並被要求出示證件確認，詹女質疑員警盤查合法性，事後員警以辱罵「你真的很蠢」為由依妨害公務送辦。詹女深夜在個人臉書po文「失去自由的9個小時」引起網友熱評，紛指員警執法態度可議；中壢警分局分局長陳錦坤指出，該路段為警方列為治安要點，員警查證過程中，詹女不配合並以言詞辱罵員警，經勸導無效依妨害公務移送桃園地檢署偵辦。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午搭火車到中壢車站下車準備上課，途中被員警攔查要求出示證件，詹女不配合並質疑員警動機。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹姓女師在臉書上PO文，22日上午6時30分從台中搭火車到中壢，隨後下車買油飯、奶茶當早餐，邊走邊吃準備排練上課，1名穿警察制服員警騎機車攔下，「我沒看過你，你是誰？你從哪裡來？你要幹嘛？有沒有帶證件？你叫什麼名字」等言語質問，詹女則以「我不認為我有任何必須回答的理由，於是我拒絕回答他詢問的私人問題」，詹女回答「你可以跟我去，就在不遠處，我要去上課，你可以跟我來，再走兩分鐘就會到了，你就會知道我是誰」。

▲詹姓非洲鼓女師22日上午上課途中被員警攔查，詹女還指稱員警「你真的很蠢」。（圖／記者沈繼昌翻攝）

詹女PO文還說，員警繼續限制其行動自由，繼續詢問重複類似的問題，於是我拿出手機開始錄製員警對話。最後，員警搶走我的手機使我無法繼續錄影，數次對我的身體施加暴力推打、拉扯、強迫戴上手銬。我抗拒員警卻施加暴力，把我推倒在馬路中間，強制壓在地上，掐著我的脖子，我連續持續大聲尖叫喊救命，沒有其他人協助我，他的粗暴，造成我腿部手肘多處瘀青、擦傷、脫皮等語，然後展開長達9小時的扣押，直至當天晚間6時許才在桃園地檢署獲釋。

▲詹姓非洲鼓女師22日深夜在臉書PO文「失去自由的9個小時」。（圖／翻攝自臉書）

詹女PO文還述及，在被扣押期間，連喝水、拿眼藥水等都說不可以，質疑自己人權何在？員警對待她的方式幾乎就是一貫的粗暴、蔑視、不耐等語。詹女PO文引發上千網友分享，甚至包括立委等民意代表聲援。

▲針對詹姓非洲鼓女師在臉書PO文，中壢警分局長陳錦坤提出說明。（圖／記者沈繼昌翻攝）

中壢警分局分局長陳錦坤表示，中壢區新興路一帶近來發生與查獲多起案件，為警方列為治安要點，並加強巡邏地區。員警騎乘警用機車，穿著制服巡邏，發現陌生臉孔，以委婉態度依警察職權行使法第6條第1項第6款查證身分，其實只要民眾配合提供資料，不要1分鐘即可完成，詹女卻要我們陪同到其工作場所，顯不合常理。查證過程中，詹女不配合，並以言詞辱罵執勤員警「你真的很蠢」，經多次勸導無效，依妨害公務移送辦。

中壢警分局強調，本案引起社會大眾關注，警方內部會策進，以更委婉方式，有效來維護社會治安，以保障鄉親生命財產安全。

根據當天現場目擊者陳小姐指稱，這名婦人喊得很大聲，也有罵警察，但最後被壓制在地上帶走。

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