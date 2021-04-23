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婦頸椎骨折慘死！社區大樹倒塌重擊　管委會主委這原因無責

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人在樹下休息卻慘遭路樹倒塌壓死，管委會趙姓女主委與保全公司蔡姓主任挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人在樹下休息卻慘遭路樹倒塌壓死，管委會趙姓女主委與保全公司蔡姓主任挨告。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市龍潭區「百年大鎮」社區於2019年6月間，江姓婦人在社區內大樹下休憩時卻慘遭倒下大樹壓住，導致江婦頸椎等處多處骨折致死，事後家屬控告管委會趙姓女主委與保全公司蔡姓主任過失致死；桃檢調查，大樹傾倒經農業局專家鑑定為白蟻蛀蝕與腐朽病導致樹木本身腐蝕倒塌，趙、蔡2人並非病蟲害專家，無預見可能亦無違反義務，桃檢23日偵結予以趙、蔡2人不起訴處分。

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人在樹下慘遭路樹壓住，後送醫急救仍不治。（資料照／記者陳以昇翻攝）

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人在樹下慘遭路樹壓住，後送醫急救仍不治。（資料照／記者陳以昇翻攝）

檢警調查，桃園市81歲的江姓婦人2019年6月9日上午9時許，在「百年大鎮」社區中庭休憩時，社區內1棵高約十幾米的黑板樹突倒塌，江婦來不及閃避被壓住，導致頸椎、腰椎及骨盆等多處骨折，經送醫急救後因創傷性休克致死，家屬事後提告管委會46歲的蔡姓主委與保全公司51歲的蔡姓主任2人過失致死。

檢方偵訊時，趙、蔡均堅詞否認犯行，趙女辯稱自己是主委負責綜理、策劃與督導社區一般事務，並不具備樹木病蟲害防治專業，樹木養護工程委由管理公司處理，不是她職權範圍內；蔡男也辯稱，保全公司僅與社區簽約割草、修剪樹枝等情事，社區內大樹在倒塌前生命旺盛，看不出遭白蟻蛀蝕，他本身也並非蟲害專家。

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人慘遭路樹壓死，事後管委會將路樹拉起封鎖線。（資料照／記者陳以昇翻攝）

▲桃園市龍潭區「百年大鎮」社區2019年6月間，社區江姓婦人慘遭路樹壓死，事後管委會將路樹拉起封鎖線。（資料照／記者陳以昇翻攝）

檢察官經查發現，倒塌的大樹外觀看來樹幹結實且樹葉茂盛，看不出任何異狀，桃園市農業局事發後曾到場會勘，確認樹木是因白蟻蛀蝕、腐朽病侵害導致樹幹脆弱倒塌；桃檢審酌，趙、蔡雖因契約關係而有「作為義務」，但並非農業與植物病蟲害專家，2人難以預見或判斷大樹可能倒塌，並無違反「注意義務」，偵結予以趙、蔡2人不起訴處分。

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