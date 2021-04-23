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狠夫11刀砍死妻！檢解剖驚見遺體被動手腳　涉案禮儀男輕生亡

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子外遇，持水果刀刺殺妻子11刀慘死，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子外遇，持水果刀刺殺妻子11刀慘死，警方在現場蒐證。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警去年8月偵辦平鎮市黃姓男子持刀砍死妻子命案，檢警在女子遺體停屍處禮儀公司預定解剖相驗查明死因，未料禮儀社楊姓職員卻在相驗前擅自把遺體十餘處傷口縫合，檢警解剖時赫然發現傷口處已遭縫合，楊男涉嫌湮滅證據，檢警事後欲追究楊男刑責嫌，未料，楊男卻在事發後因感情問題選擇輕生，因楊已死亡，桃檢23日予以不起訴處分。

桃檢調查，51歲的黃姓男子去年8月26日在家中發現結褵26年的張姓妻子與陌生男子視訊，一時醋勁大發暴怒，2人發生口角，黃持水果刀朝其張妻身上猛刺，妻子全身被刺11刀，包括肺部、脾臟與腎臟等處都慘遭刺穿，當場慘死家中，檢方為釐清張女死因，預定4日後在龍潭某禮儀社由法醫進行相驗解剖。

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子外遇，持水果刀刺殺妻子11刀慘死，警方在現場起獲作案用兇刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市黃姓男子去年8月間懷疑妻子外遇，持水果刀刺殺妻子11刀慘死，警方在現場起獲作案用兇刀。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

未料，該禮儀社27歲的楊姓職員卻在案發隔天亦即8月27日下午，擅自將張女遺體的多處傷口縫合，桃檢檢察官在31日率法醫在中壢殯儀館相驗遺體時，赫然發現遺體多處傷口已遭縫合，還好並不影響法醫解剖工作，檢察官事後將楊男依列湮滅證據、損壞遺棄屍體罪嫌列為被告。

楊員列為被告還未開庭，卻在同年9月4日疑似感情糾紛在家中輕生，警方查出現場並無外力入侵與打鬥痕跡，檢察官開庭時因楊已死亡，偵結予以楊男不起訴處分。

據指出，楊男去年才進入禮儀公司，同事間評價都不錯，可能不諳檢方相驗與解剖程序相關事宜，才主動幫遺體縫合傷口，檢方認為應無惡意破壞屍體或湮滅證據之故意，因此偵結予以不起訴處分。

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