《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

▲立法院三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，明定受僱事業單位不分人數強制納保。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院會23日傍晚三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，條文擴大納保範圍，明定受僱事業單位不分人數強制納保，若雇主未替勞工投保，最高處10萬元罰鍰，勞動部也應捐助成立財團法人職災預防重建中心，統籌職災預防業務。對此，勞動部推估，新增33萬人可納入職業災害保險保障範圍。

行政院會3月25日通過「勞工職業災害保險及保護法」草案，受僱事業單位不分人數強制納保，凡到職就有保障，除現行已加保職災保險勞工外，更擴大職業災害保護網，推估新增33萬人可納職災害保險保障，全案送立法院審議。

立法院社會福利及衛生環境委員會於4月15日完成初審，經過勞動部與朝野立委經過連日磋商、推敲文字，審查完竣後沒有保留條文，全案提報義法院會處理，院會討論前不須經黨團協商。

立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，明定勞工受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經勞動部核發聘僱許可的雇主，應以雇主為投保單位，亦即不分合法聘僱勞工，包括工作類實習生、家庭幫傭等也能納保。

▲立法院長游錫堃敲槌三讀。（圖／記者屠惠剛攝）



三讀條文規定，若屬於《勞動基準法》規定的技術生、養成工、見習生、學校建教合作的建教生，和其他提供勞務事實且受有報酬者，準用職災保險投保規範。

三讀條文明定，特別加保對象如工地工頭臨時僱工、童星等，得由雇主、本人或受領勞務者辦理參與保險，但並未正面表列「提供勞務事實且受有報酬者」，有關外送平台外送員、受刑人作業員是否強制納保，仍待勞動部進一步公告準用範圍。

三讀條文規定，若勞工於投保期間遭遇職業傷害、罹患職業病，並發生醫療、傷病、失能、死亡、失蹤等保險事故，勞工或其受益人、支出殯葬費用者，得依規定請領保險給付。

三讀條文明定，投保薪資下限為基本工資，目前為新台幣2萬4000元，並隨基本工資調整。依據分級表，投保薪資上限則為7萬2800元。

三讀條文也規定，投保勞工若遇職災導致失能，完全失能可給付領投保薪資70%，嚴重失能為投保薪資50%，部分失能則是投保薪資20%。勞動部試算，以最低投保薪資2.4萬元計算，失能給付最高可以領到144萬元，死亡給付108萬元，傷病給付每月1萬6800元。

▲職災保險法三讀通過，民進黨立委開心合影。（圖／記者屠惠剛攝）



有關外界關注的傷病給付，根據三讀通過之條文，前2個月傷病給付為投保薪資100%，第3個月起至請領結束為70%，每半個月給付一次，最常以2年為限。

三讀條文明定，若雇主未依規定替勞工投保，處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰，並令限期改善，屆期未改善應按次處罰。此外，投保單位、雇主、全民健康保險特約醫院、診所若違法經且處以罰鍰，也將公布事業單位名稱、負責人姓名及處分金額等。

三讀條文也規定，勞動部應捐助成立「財團法人職業災害預防及重建中心」，統籌辦理職業災害預防及職業災害勞工重建業務。

勞動部指出，除現行已加保職災保險的勞工外，本次擴大職業災害保護網，推估新增33萬人可納入職業災害保險保障範圍，藉由整體保障提升、穩定財源挹注職災預防及重建業務，以達落實災前預防、適足補償及災後重建之政策目標，全體被保險人及投保單位皆可受惠。

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