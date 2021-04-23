國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

▲國民黨團議場抗議監視器監視。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院23日爆出監視器風波，國民黨立院黨團質疑被監視，認為立法院對在野黨進行政治偵防。國民黨團總召費鴻泰上午率黨籍立委進入議場抗議，院長游錫堃隨後宣布休會。對此，民進黨立院黨團表示，立院預計在今天通過勞工法案，卻因為國民黨指控立院監控讓議事延宕，痛批國民黨根本是與勞工為敵。

民進黨團表示，勞動節將近，立法院預計在今天院會三讀通過「勞工職業災害保險及保護法」，國民黨卻爆出被立院裝監視器監控，怒佔發言台，杯葛法案審查進度。民進黨批評，國民黨竟為了政治利益，不惜犧牲勞工權益，令人不齒！

民進黨團說明，立法院最近更新院內監視器系統，但國民黨卻胡說八道指稱新系統有錄音及人臉辨識功能。然而，立法院已經澄清，新系統不會有這些功能，且僅是針對2004年裝設的既有設備進行原址更新。

民進黨團強調，這些監視系統是在2004年王金平當立法院長時所裝設。國民黨這麼多年來難道都不知情？還質疑只有國民黨團被裝設監視器監控，造謠無下限，現在還惡意杯葛重大勞工法案，到底是在演哪一齣？

民進黨團批評，國民黨杯葛理由瞎，行為更瞎！立法院也指出，如果不要裝監視器，只要簽切結書即可，可見根本不需要這樣演鬧劇。如今用莫須有的理由，卡住大家引頸期盼的勞工法案，國民黨就是在與勞工為敵。

▼國民黨團今於議場抗議立院裝監視器監視在野黨，要求游錫堃道歉。（圖／記者屠惠剛攝）

▼立法院國民黨團前走廊拆監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

