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《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

▲▼立法院院會 勞工職業災害保險及保護法草案 三讀 。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院會23日三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，條文擴大納保範圍，明定受僱事業單位不分人數強制納保，若雇主未替勞工投保，最高處10萬元罰鍰。對此，社會福利及衛生環境委員會召委、民進黨立委陳瑩表示，感謝國民黨沒有杯葛議事，以及對行政院版本的認同，「提出一模一樣、一字不差的版本」。

立法院會23日傍晚三讀通過「勞工職災保險及保護法」草案，明定勞工受僱於領有執業證照、依法已辦理登記、設有稅籍或經勞動部核發聘僱許可的雇主，應以雇主為投保單位，亦即不分合法聘僱勞工，包括工作類實習生、家庭幫傭等也能納保。

陳瑩在三讀後發言表示，「勞工職災保險及保護法」經過連續兩週日以繼夜地完成審查，首先感謝國民黨沒有杯葛，讓「勞工職災保險及保護法」的審理順利進行，也要感謝國民黨對行政院版本的認同，提了和政院版一模一樣、一字不差的版本。

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨立委陳瑩。（圖／記者林敬旻攝）

陳瑩指出，她更要感謝衛環委員會全程坐鎮、認真審理把關的同事們，包括民進黨立委蘇巧慧、莊競程、洪申翰、邱泰源、楊曜、黃秀芳、賴惠員、吳玉琴，以及全勤沒遲到早退的台灣民眾黨立委賴香伶、民進黨立委范雲等人。

陳瑩說，她也要感謝勞動部長許銘春、好幾天沒有闔眼的勞動保險司司長白麗真、科長林煥柏、激動到眼匡泛淚的勞保局長鄧明斌、部署犯錯卻一肩扛起的職安署長鄒子廉，以及成功不必在我的安研所長何俊傑等人。

陳瑩強調，最後還是要感謝如同「阿信」般任勞任怨，漲了白髮、變成熊貓眼的助理們，大家都辛苦了。

賴香伶表示，勞工團體已經倡議20年，這也是總統蔡英文首任競選政見，歷經5年終於大家共同達到里程碑，建立預防、補償、重建三合一的體制，過去職災鑑定、補償發生爭議時，勞工的聲音總無法進入委員會，這次修法納入勞工及職災團體代表，相信會有很大幫助。

時代力量立委邱顯智則說，這絕對是最好的勞動節禮物，跳脫僱傭關係框架，當代勞動關係十分多元，部分無法完全被定義的勞工，將透過職災保險法獲得充分保障。

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