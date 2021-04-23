抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

▲立法院國民黨團前走廊拆監視器。（圖／記者屠惠剛攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院23日被爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。不過，民進黨立委解釋，監視器是應國民黨要求裝設的，對此，國民黨批評民進黨不但沒解釋，竟瞎扯國民黨不支持勞工法案。

國民黨立委陳玉珍受訪表示，立法院針對國民黨團的門口、書記長門口安裝監視器，短短的大概5米的地方左右各一支，而且是具有收音功能、遠端監控功能、夜視功能、紅外線功能，質疑「這根本就是針對在野黨團做政治攻防。」

國民黨團因不滿遭裝設監視器一事，上午於院會時由費鴻泰率領黨籍立委進入議場，並且站上發言台高舉「政治偵防，無所不在」、「全面執政，全面監控」等標語抗議，游錫堃隨即宣布院會休息5分鐘。

國民黨事後發聲明指出，其他在野黨對於立法院缺乏事前溝通即裝設監視器也表達不滿，院方未能清楚說明解除各方疑慮，而民進黨又製作梗圖帶風向，藉此瞎扯到國民黨不支持勞工法案，實在荒謬。

國民黨表示，在野黨合理懷疑監視器的更新，可能涉及政治偵防等不當使用，民進黨卻扯勞工法案，誣指國民黨不支持勞工。國民黨強調，事實上國民黨並未癱瘓議事，相關勞工法案最快今日下午即有可能三讀，民進黨的說法不攻自破。

最後，國民黨呼籲，對於在野黨團質疑更新設備規格恐涉及政治偵防，立法院秘書處應儘速對外說明，為何需要採購如此高端監視系統，未來誰有權使用、調閱及運用相關影像，民進黨身為執政黨並掌握立院多數，不敢正面回應質疑，千篇一律只會轉移焦點，如此低格調的反應，簡直污辱人民的智商。

立法院秘書長林志嘉稍早回應，這是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘設置位置全部比照舊有原址，且設備也比照舊案，僅具錄影並無錄音功能、也無刷臉功能，如各黨團有疑義，可以切結不裝設，立法院會尊重黨團及委員的意見。

▼國民黨團議場抗議裝監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

