　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

▲▼立法院國民黨團前走廊拆監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

▲立法院國民黨團前走廊拆監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡文鈴／台北報導

立法院23日被爆出在各黨團安裝監視器，遭質疑在進行政治偵防。不過，民進黨立委解釋，監視器是應國民黨要求裝設的，對此，國民黨批評民進黨不但沒解釋，竟瞎扯國民黨不支持勞工法案。

國民黨立委陳玉珍受訪表示，立法院針對國民黨團的門口、書記長門口安裝監視器，短短的大概5米的地方左右各一支，而且是具有收音功能、遠端監控功能、夜視功能、紅外線功能，質疑「這根本就是針對在野黨團做政治攻防。」

國民黨團因不滿遭裝設監視器一事，上午於院會時由費鴻泰率領黨籍立委進入議場，並且站上發言台高舉「政治偵防，無所不在」、「全面執政，全面監控」等標語抗議，游錫堃隨即宣布院會休息5分鐘。

國民黨事後發聲明指出，其他在野黨對於立法院缺乏事前溝通即裝設監視器也表達不滿，院方未能清楚說明解除各方疑慮，而民進黨又製作梗圖帶風向，藉此瞎扯到國民黨不支持勞工法案，實在荒謬。

國民黨表示，在野黨合理懷疑監視器的更新，可能涉及政治偵防等不當使用，民進黨卻扯勞工法案，誣指國民黨不支持勞工。國民黨強調，事實上國民黨並未癱瘓議事，相關勞工法案最快今日下午即有可能三讀，民進黨的說法不攻自破。

最後，國民黨呼籲，對於在野黨團質疑更新設備規格恐涉及政治偵防，立法院秘書處應儘速對外說明，為何需要採購如此高端監視系統，未來誰有權使用、調閱及運用相關影像，民進黨身為執政黨並掌握立院多數，不敢正面回應質疑，千篇一律只會轉移焦點，如此低格調的反應，簡直污辱人民的智商。

立法院秘書長林志嘉稍早回應，這是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘設置位置全部比照舊有原址，且設備也比照舊案，僅具錄影並無錄音功能、也無刷臉功能，如各黨團有疑義，可以切結不裝設，立法院會尊重黨團及委員的意見。

▼國民黨團議場抗議裝監視器。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼立法院院會 國民黨團議場抗議院長游錫堃裝監視器監視在野黨 要求游錫堃道歉 秘書長林志嘉說明。（圖／記者屠惠剛攝）

ET快訊
柔道教練重摔多次！7歲童翻白眼抽搐送醫腦死...竟稱合理訓練
女師拒盤查遭「挖洞設陷阱」　律師轟中壢警濫權：分局長涉包庇
快訊／東京、大阪等4都府縣「3度發布」緊急事態
趙麗穎離婚「21億熱搜突消失」！排行榜火速刪名
行刑式槍殺保母相驗出爐！她頭部慘留2彈孔　血從家裡流到馬路

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

剩8+9在生？CIA估台生育率預測墊底　他平反太歧視：房、物價太高惹

8旬房東嬤養中風尪「出租小套房」　遇租屋蟑螂不繳錢...還控偷30萬

桃園退休警停路中講電話遭開單　槓上現任警！錄影蒐證反被打臉

南投清境農場「暴雨夾帶冰雹」　現場遊客全嗨翻錄影：好難得！

朋友太熱情！超萌柯基被嚇爆XD　表情管理失敗：媽媽我要回家...

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

中美洲銀行設立台灣辦事處　吳釗燮：期待打造更堅實的合作關係

國民黨團抗議立院監控疑雲　民進黨團反批：犧牲勞工權益

《職災保險法》三讀！所有勞工強制納保　全台新增33萬人受惠

染疫機師到過台北清真寺　賴清德：台灣相對安全但不能掉以輕心

抗議監視器反遭民進黨控不挺勞工　國民黨團轟：污辱人民的智商

「未採實名制」恐成破口　台北清真寺：先暫停一週宗教活動

台北清真寺400人活動爆確診案例　北市急消毒「緊盯5／16開齋節」

「三接工程如火如荼進行中」　孫大千批蔡英文「再次」利用環團

萬巒豬腳被指「來源非國產」　屏東縣秀證明：不要信口開河

他點出租屋2優勢「CP值比買房高」　網搖頭曝決定關鍵：很簡單

瓦德茲神奇投回大聯盟　吳俊良：球質不一樣

中壢警「違法臨檢」！女師慘遭上銬扣留９小時　檢察官要辦了

《職災保險法》完成三讀立法　陳瑩酸：感謝國民黨一字不差的版本

倪妮億元粉鑽戴滿手　笑到眼睛都瞇了

國小硬聯／吳柏承雙響！仁善抱回隊史首冠　黃智煦好投MVP

回故鄉馬祖首展　曹松清《和光同島》45幅畫作呈現鄉情

7奈米以下半導體製程　FIB光束需升級「單顆原子」才夠力

網紅們的大學長回來了！75歲「舞棍阿伯」重返舞台筋骨更軟Q　想靠保健品跳到120歲

克服「恐左症」！蘇智傑對左投打擊率較高　自己也意外

6小時不斷電性愛！ 土城9男「無奈」被2阿姨榨乾

政治熱門新聞

快訊／《跟騷法》過關！8種死纏爛打最重關5年

高雄十年最有感建設　冠軍是韓國瑜政績

台北清真寺爆確診案例　北市急消毒

雙帥開打！吳怡農、蔣萬安先後登網紅節目搶曝光

中科院台東試射「無限高」飛彈　巨光「劃破黑夜」20秒

洪慈庸：社會不友善讓人不敢生　「永遠記得被郭董酸忙結婚生孩」

藍青年打臉2025非核家園　再生能源4年僅成長0.7％

陳柏惟罷免案未達2成？　趙少康：顏家不該出面

賴士葆批立院裝監視器：我要訴諸國際

生育率將墊底？學者估「14萬」籲鼓勵結婚

李德維質疑萬巒豬腳「參雜美豬」　屏東3立委不滿要求立即道歉

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

游淑慧爆「1層隔16間房」超狂違建　現勘結局翻轉

快訊／立法院變海底撈？爆安裝監視器盯「在野黨」

更多熱門

相關新聞

綠委還原：國民黨團遭侵入主動申請監視器

綠委還原：國民黨團遭侵入主動申請監視器

立法院在23日爆出在各黨團安裝監視器，國民黨團總召費鴻泰痛批，立法院監視在野黨進行政治偵防。對此，民進黨立委鄭運鵬透露，監視器是大約10年前國民黨團的助理反應，疑似遭到外人入侵，所以要求裝設的；民進黨立委管碧玲也說，國民黨團門口的監視器，的確是當時的副主任主動申請設置的。

爆監視傳回陸！台網友1理由：還是去會吃

爆監視傳回陸！台網友1理由：還是去會吃

賴士葆批立院裝監視器：我要訴諸國際

賴士葆批立院裝監視器：我要訴諸國際

游錫堃：監視器妥善處理前相關工程暫停

游錫堃：監視器妥善處理前相關工程暫停

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

三接蓋定了！總統府要環團「心胸開放」

關鍵字：

立法院監視器國民黨民進黨

讀者迴響

熱門新聞

快訊／趙麗穎、馮紹峰宣布離婚

男付不起「208萬聘金」分手8年女友　她淚崩下跪

江宏傑提離婚訴訟！福原愛「全都失去了」

連千毅寵妻砸8000萬買電梯豪宅！

基隆廟口「滯留外國人」擺攤　1分鐘收入破千他傻眼

快訊／福原愛出軌疑雲！江宏傑訴請離婚

嘉義伴屍女高中唸名校　父遭詐騙全家變調

鳳梨找到「17年前初戀櫃姐」！

載老婆回家遭重機猛撞…新竹男「肢體變形」慘死！

福原愛首發聲「謝謝江宏傑」　

長榮、陽明全賣「大賺1700萬」！曝未來買股4重點

即／台南1對男女「行刑式爆頭」腦漿外溢雙亡

豬揚變色1年！　羅志祥年燒1千萬

才唱3首歌...蔡依林突爆粗口　萬人面前「飆罵」

荳荳痛哭N天「宣布1決定」！

更多

最夯影音

更多
狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工

狂老爸DIY「BMW木製雙座跑車」 接兒子下課帥爆！網讚鬼斧神工
白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

白車疑國道擋救護車長達3分鐘 鳴笛示警也不讓病患家屬焦急！

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

范瑋琪神隱1年...陳建州曝：在上碩士班　飛飛「被路人稱讚」神回：比新聞可愛嗎？

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

Janet產後「胸部變超大」老公狂讚　拒絕他靠近：這是給小朋友的

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

高鐵乘客身體不適！廣播急尋醫生　白髮男沈穩救援網驚：侯友宜哥哥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面