「國民黨當年主動申設的」　民進黨立委還原：黨團助理反應遭侵入

▲立法院於國民黨團辦公室前走廊拆除監視器。（圖／記者屠惠剛攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院在23日爆出在各黨團安裝監視器，國民黨團總召費鴻泰痛批，立法院監視在野黨進行政治偵防。對此，民進黨立委鄭運鵬透露，監視器是大約10年前國民黨團的助理反應，疑似遭到外人入侵，所以要求裝設的；民進黨立委管碧玲也說，國民黨團門口的監視器，的確是當時的副主任主動申請設置的。

立法院在遭爆在各黨團安裝監視器，費鴻泰要求要求立法院長游錫堃道歉，也預告下週將在司法及法制委員會安排專案報告，請立法院秘書長林志嘉詳細說明。

鄭運鵬表示，國民黨團突然發作暴怒，只是因為立法院在走廊汰換監視器，國民黨認為是做政治偵防，根本是「暴怒的人，挑起爭端」。

鄭運鵬指出，這是汰換舊監視器，本來就有2支，現在有4支是因為「新的裝上去了，舊的2支還沒拆下來」，而這2支監視器，是大約10年前國民黨團的助理反應，疑似遭到外人入侵，所以要求裝設的。

鄭運鵬說，國民黨可以先搞清楚再鬧沒關係，而以他做文宣的專業，要發起這樣的抗議，會用「綠色海底撈，監控國民黨」這個標題來形容，但是國民黨團鬧了半小時，完全沒有講到中國餐廳海底撈的事件，「非常沒有sense！（或者是非常有sense）」。

▲國民黨立委要求立法院長游錫堃道歉。（圖／記者屠惠剛攝）



管碧玲則提及，早上國民黨團用「權宜問題」阻斷議事，理由是立法院在國民黨團門口設監視器，監視國民黨。

管碧玲透露，經過她在院會休息時查證的結果，國民黨團門口的監視器是國民黨執政時代，國民黨團的副主任因為國民黨黨團被外人侵入的理由，申請設置的。

對此，林志嘉受訪時表示，立法院曾於2004年建置本院監視系統，另於2009年更新過，國民黨團門口兩支則為2012年新增。

林志嘉指出，本次國會安全監控系統汰換案，是於2020年12月辦理，今年3月起進行監視器換新工程，是全院通案換新，除民眾黨團辦公室於今年溝通過後新設，其餘位置全部比照舊有規劃，新機測試完成就會拆除舊機。

林志嘉說明，此次新換攝影機機器是我國慧友科技的全台製產品，也比照舊案僅具錄影功能並無使用錄音、機器本身也無刷臉功能。如黨團有疑義可以切結不裝設，立法院都會尊重黨團及委員的意見。

▼國民黨團召開記者會痛批立法院。（圖／記者屠惠剛攝）



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