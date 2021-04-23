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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

雙帥提前開打！蔣萬安、吳怡農先後上網紅節目搶曝光

▲▼蔣萬安、吳怡農。（合成圖／記者林敬旻攝）

蔣萬安、吳怡農先後登網紅節目搶曝光。（合成圖／記者林敬旻攝）

記者陳家祥／台北報導

2022年九合一選舉腳步接近，在台北市長部分，國民黨尤立委蔣萬安出馬競逐的態勢明顯，而民進黨部分尚未有人選明確表達意向，2020年與蔣上演「雙帥之爭」的吳怡農，在接下北市黨部主委工作後，表態不會角逐市長，而是把目標放在「讓蔣萬安連任選立委」。但近來蔣、吳而人分別接受網紅專訪，頗有互別苗頭、爭曝光的意味。

蔣萬安在2016年以新人之姿參戰台北市松山信義選區，奪下近9萬張選票、得票率4成6當選立委。而到了2020年大舉，吳怡農以民進黨超新星之姿參戰松信選區，短短百天的參選過程中緊咬蔣萬安，拿下比2016年蔣萬安更多的9萬張選票，但被逼出危機意識的蔣，則是一口氣催出11萬張票，強勢捍衛立委寶座。

由於蔣萬安、吳怡農兩人年紀相仿，皆是黨內年輕一輩的代表，也都擁有出色外表、自美國學成歸國，競選過程被戲稱是「雙帥之爭」。蔣、吳兩人都透過選舉打出知名度，前者成功捍衛立委寶座，後者則展現驚人爆發力，外界也期待兩人能把對決延續到2022的市長選舉上。

▲▼國民黨籍立委蔣萬安。（圖／記者湯興漢攝）

談選市長　蔣萬安：屬於我的責任不會迴避

蔣萬安接受知名Podcast節目「百靈果」的專訪，在20日播出，身為國民黨青壯派代表，蔣面對兩位主持人連番拷問，從身世、成長背景到回台參選的動機，到對於國民黨的看法、未來如何協助黨發展等，都一一回覆。

其中，主持人談到未來是會選總統？蔣萬安說，以前有個前輩告訴他，政治就是伸手五指之外一片漆黑，「政治變化太快，很難預測下一步要做什麼」；至於是否會選市長？蔣先是答「把握當下，把現在事情做好」。

但這樣的答案當然沒辦法滿足主持人，當場被笑說太官腔，蔣萬安這才表示，自己唯一能掌握就是現在角色，把事情做好，「但是未來只要是屬於我的責任，我不會迴避，要我扛的責任我一肩扛起」。

▲▼吳怡農。（圖／記者屠惠剛攝）

上節目猛被虧　吳怡農風度翩翩談國防改革

而另一頭的吳怡農，則是接受知名網紅HowFun的節目「雙聲道之間」的訪問，節目雖然走搞笑、尷尬癌路線，一開場就被主持人HowFun虧女粉很多，過程中還被虧當初當選黨部主委是因只有一個候選人，甚至還被笑是否選輸立委才到黨部就任主委。

面對主持人HowFun惡搞下，吳怡農維持一貫風度翩翩姿態，把握有限機會闡述從政的初衷，地方黨部主委工作的重要性，甚至還趁機宣傳「後盾計畫」、對國防改革的想法等。

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蔣萬安吳怡農民進黨國民黨台北市議員百靈果雙聲道

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