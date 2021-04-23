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民進黨偷竊紀錄曝光　國民黨點名「這三人」：東西到現在還沒還

▲▼國民黨控綠委是偷竊慣犯。（圖／翻攝國民黨臉書）

▲國民黨控綠委是偷竊慣犯。（圖／翻攝國民黨臉書）

記者蔡文鈴／綜合報導

國民黨立院黨團23日指控立法院加裝新型監視器，是針對在野黨進行政治偵防；不過，民進黨立委陳亭妃則反擊，是因為國民黨在2004年宣稱被遭小偷所以才裝的監視器，而國民黨晚間也透過臉書抨擊，民進黨過去就曾偷過國民黨的東西，甚至到現在都還沒還，若是真的為安全考量，應將監視器對準自己。

國民黨指出，立法院在國民黨團前面加裝兩隻新型監視器，一開始宣稱監視器只有錄影功能，但是立刻被發現，這兩支監視器具有「收音功能」、「遠端監控功能」、「夜視功能」、「紅外線功能」。

國民黨也發現，民進黨團門前居然沒有架設監視器，如果真的是為了安全考量，為什麼民進黨團就不需要架設？因此質疑民進黨，就是針對在野黨進行政治偵防。

國民黨指控，立法院完全沒有事前溝通，任意監聽、監看在野黨當然會引起各方疑慮，如今不好好向人民提出解釋，反而還在做梗圖帶風向，簡直是在污辱人民的智商。

此外，國民黨也提到過去遭民進黨偷東西的事實；一次發生在2017年，朝野正在攻防前瞻建設預算案時，民進黨立委鍾佳濱就偷偷搬走國民黨團的汽笛瓦斯，到現在還沒還！另一次發生在2020年，民進黨立委林楚茵和邱議瑩，還在議場把國民黨團的音箱搬走。

國民黨認為，如果立法院真的是考量安全，防範小偷，請把監視器對準民進黨團，紀錄民進黨立委是不是又把在野黨的物品偷偷搬回辦公室。

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