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懷疑女兒偷她110元！變態母用刀削下腳跟　傷口還撒胡椒粉

▲▼女童,受虐,受暴,性侵。（示意圖／CFP）

▲女子懷疑女兒偷錢，竟然用刀進行酷刑。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

奈及利亞巴耶爾薩(Bayelsa State)一名35歲母親懷疑13歲女兒偷錢，竟然綁住對方，還用刀殘忍削掉身體多個部位，包含肩膀、臀部以及腳跟等，還在傷口上撒胡椒粉和煤油，重傷的她獲救後，全身傷口被縫了超過15針以上。

35歲女子里奇曼(Priye Richman)在當地經營一間手工麵包店，身為女強人獨自養家的她，突然懷疑13歲女兒伊比米(Ebimi Tokoye)偷竊店裡的錢，18日中午12時便對女兒施以酷刑。

伊比米表示，「母親做完禮拜回到家，突然指責我偷走奈拉1,500元（約台幣110元），我說沒有，她便開始打我，還用繩子把我綁起來，開始用刀削下我身體各個部位」，施虐的過程約長達2個小時。

幸好一名鄰居聽到伊比米的慘叫聲，破門救她並且報警。就醫發現，伊比米全身都是嚴重的刀傷，並進行約15針縫合，其中包含針對腳跟肌腱的損傷，而她的肩膀與臀部等部位也有嚴重刀傷。目前里奇曼已被逮捕，當地女童權利保護單位主席也對事件發出譴責，案件正在調查中。
 

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