　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新手爸406字怨小三「不睡覺一直叫！」　網笑噴了：明明很愛她

▲爸爸,父親,媽媽,母親,小孩,嬰兒,牽手,。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲新手爸看似抱怨女兒，但每一句都是父愛，讓網友邊看邊笑。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很羨慕養到天使寶的爸媽，不像我家的是高需求寶寶！」一位新手爸日前在《Dcard》貼文，苦惱前世情人是高需求寶寶，明明沒有肚子餓或不舒服，只是單純想被抱抱，就可以變身「賽亞人」。結果看到這406字抱怨，其他網友卻笑翻，大讚原PO是暖爸，「感覺得出你很愛她，辛苦了！」

這位新手爸發文「我的女兒來到這世界上就是為了叫QQ」，直說他最近因為女兒一直哭感到很苦惱，剛好聽到一首歌的歌詞寫著「小孩乖乖 晚安小孩」，讓他心態炸裂、眼眶一濕，接下來不禁娓娓訴說他的辛苦。原PO表示，他的前世情人是高需求寶寶，「晚上都不睡覺一直叫一直叫，好像來到這個世界上就是為了叫QQ！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／原PO授權使用）

▲新手爸文末不忘告白女兒，果然是地表最強小三。（圖／原PO授權使用）

讓男網友苦惱的是，放著女兒不管，她還真的就像賽亞人進化，會越叫越大聲，「最後『啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！』超級賽亞人四，叫到全身都發紅了還要叫」，新手爸不禁超崩潰「女兒……妳是地球人啊T_T！！！！」而且小女娃也不是肚子餓或不舒服，就是單純想被抱著，「抱起來搖一搖就變乖，放下來就變超級賽亞人。」

最後人夫則是超有愛地曬出最強小三的照片，「哀，崩潰完了，我要去顧她了。叫歸叫，但還是很愛妳。」這一句話讓網友秒噴笑，「邊滑邊笑，你女兒看起來一臉無辜，無法想像她變成賽亞人時」、「充滿父愛的爸爸，女兒好可愛～」、「嫌棄歸嫌棄，但你這個爸爸還是很愛女兒的」、「笑死！賽亞人那幾張好有臨場感。」

ET快訊
到海底撈慶生！　他掏錢驚呆「店經理結過了」
「洪鮭魚」要揭開P圖騙局　突又取消不辦了
少女性愛成癮！男友無法招架找友幫忙　前後榨乾25男子
快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里
台股出現「雪崩式」賣壓！他嚇壞　賣光手上股票

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

P圖「洪鮭魚」預告要辦展揭騙局　清大證實：他退回申請不辦了

Clubhouse撐不到2個月退燒　網揭3大過氣缺點

到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

輔大輔醫「智慧防疫病房」獲得2021年「iF產品設計獎」

學校營養午餐也吃的到「產銷履歷米」！農委會：5月起這4地區試辦

快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

「福島核廢水」若影響我國漁業！　農委會強硬：將向日本政府求償

黃牌重機「乖乖停汽車格」挨罰！高雄哥疑惑了　網洗版轟：欠教育

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

白沙屯媽祖「突衝進台鐵車站」 三進三出賜福！眾人感動歡呼

為了座位「怒撥占位物品」在地 男鬼打牆狂嗆：請問我犯什麼罪

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

網紅吳享宸13日入殮火化！　母見愛子帥臉...擁抱修復師致謝

小嫻沒回私訊被嗆「難怪妳不紅」!　高EQ笑解釋...金剛護愛：你來找我

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

P圖「洪鮭魚」預告要辦展揭騙局　清大證實：他退回申請不辦了

Clubhouse撐不到2個月退燒　網揭3大過氣缺點

到海底撈慶生！他掏錢驚呆「店經理結過了」　網見2關鍵：難怪免費

輔大輔醫「智慧防疫病房」獲得2021年「iF產品設計獎」

學校營養午餐也吃的到「產銷履歷米」！農委會：5月起這4地區試辦

快訊／雙媽會倒數計時！兩女神齊聚西螺　直線距離僅3公里

「福島核廢水」若影響我國漁業！　農委會強硬：將向日本政府求償

黃牌重機「乖乖停汽車格」挨罰！高雄哥疑惑了　網洗版轟：欠教育

宥勝遶境24hrs「進入大甲媽轎內」激動腦袋空白！　徒步70km成功還願

野獸派藝術風格啟發Chaumet　雕塑線條勾勒陸蓮花珠寶

台女博士生遭撞死！韓酒駕男一審判決出爐　法院「重判8年」

《幸福之聲－孟德爾頌協奏曲音樂會》5／16唯美呈現

台北最美設計旅店回歸！大安Home hotel開放一般住房　睡一晚2999起

國泰貨運全球運送新冠疫苗　載運量至今已破1500萬劑

陶德旋風來台》黃奎博／美國拜登派非正式訪團來台的「貓膩」

奈良美智台灣限定周邊出爐！「奈良糕」百年老店製作　粉絲暴動

拜登派好友訪台　陸：已提嚴正交涉「立即停止任何美台官方往來」

允浩爆「也被徐睿知操控」！瘦到最低體重　拍戲要求：別碰我身體

午休吵死人！馬麻「貼符咒」伺候 3狗全安靜不敢動...網笑：真有效

生活熱門新聞

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

母子進香離家留言給夫　最後一行哭了

倫理委員爆不倫　百大名醫出軌美女教授

即／舒力基生成上看中颱！拋物線北轉　今變天掉11度

限水恐變供四停三　女大生「徵人互住」度水荒

鮭魚之夢掰了　中醫系男大生清明後悄悄改名

舒力基「龜速」恐達強颱！　最新預測：梅雨遲到機率高

今晚變天！恐強大颱風最快周三生成　鋒面帶雨掉10度

台中高中女失蹤3天！家屬含淚求尋：寶貝快回家

丹大溪漂8具水鹿無頭屍！獵人噴紅漆簽名

大台北沒限水　台中妹嗆：我們次等公民？

快訊／白沙屯媽突停下360大迴轉　信徒：有狀況！

更多熱門

相關新聞

網美素顏照遭質疑「帶放大片還紋眉」！本尊曝原始照

網美素顏照遭質疑「帶放大片還紋眉」！本尊曝原始照

每個人對於素顏的定義不一樣，有人認為帶放大片就不算，但也有人認為沒有塗抹化妝品就算，一名女網友貼出一張網紅的照片，質疑對方明明帶放大片，有霧眉以及紋眼線，拍照還開美肌，卻說自己是素顏，「現代素顏和淡妝真的難分辨」，貼文曝光後引起網友熱議，也釣出本尊親回，並公開無濾鏡照片。

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心

買微波食品！超商店員「1動作」她秒反胃：好噁心

戶頭突多1萬元！她查不到來源　過來人急勸：不要碰

戶頭突多1萬元！她查不到來源　過來人急勸：不要碰

台大女不敢生！怕小孩「太笨、相貌不佳」：未來很痛苦

台大女不敢生！怕小孩「太笨、相貌不佳」：未來很痛苦

健美男下體放沙發　入侵IKEA拍7裸照

健美男下體放沙發　入侵IKEA拍7裸照

關鍵字：

女兒爸爸新手爸高需求寶寶Dcard

讀者迴響

熱門新聞

小鬼父親傳欲出售「兒北投住家」

1歲兒偏愛阿嬤泡的奶！媽一喝「又濃又甜」嚇壞

何孟遠爆劈腿采子！　「雲」變情趣暗示

台中女高生失聯超過72小時　警方找到人

名字「丨丨」怎麼唸？身分證遭疑造假

舒力基最快明生成恐達中颱！大雨襲變天

徐睿知遭爆把工作人員當狗！10霸道行徑

何孟遠爆「劈腿采子」首發聲！女友荳荳發文

神預言311　未來人：中國2062已消失

沒改過名！「洪鮭魚」揭發騙局：9張都我P的

石門下雨了！翡管局：3個月後很夠用

快訊／金正賢向徐玄道歉：我很後悔！親自上門求原諒

小鬼黃鴻升北投屋傳將出售　親妹發文回應了

太魯閣號畫面裁切過　運安會證實：有人站軌道旁

楊晨熙分手後開砲了！曝和大飛年收差距

更多

最夯影音

更多
徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖

徐睿知突公告「缺席記者會」惹眾怒　3年前幕後花絮「放閃金正賢」被挖
後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

白沙屯媽祖遇「攔轎行禮女子組」　一秒都不停！直接左切加速離開

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

徐睿知承認戀情：那是在打情罵俏！　發聲明..金正賢也不准她拍吻戲

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

隊友當楊丞琳面喊曾「迷戀李榮浩」　結婚後「秒脫粉」..她露驕傲小表情XD

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面