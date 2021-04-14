新手爸406字怨小三「不睡覺一直叫！」　網笑噴了：明明很愛她

▲新手爸看似抱怨女兒，但每一句都是父愛，讓網友邊看邊笑。（示意圖／Pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

「真的很羨慕養到天使寶的爸媽，不像我家的是高需求寶寶！」一位新手爸日前在《Dcard》貼文，苦惱前世情人是高需求寶寶，明明沒有肚子餓或不舒服，只是單純想被抱抱，就可以變身「賽亞人」。結果看到這406字抱怨，其他網友卻笑翻，大讚原PO是暖爸，「感覺得出你很愛她，辛苦了！」

這位新手爸發文「我的女兒來到這世界上就是為了叫QQ」，直說他最近因為女兒一直哭感到很苦惱，剛好聽到一首歌的歌詞寫著「小孩乖乖 晚安小孩」，讓他心態炸裂、眼眶一濕，接下來不禁娓娓訴說他的辛苦。原PO表示，他的前世情人是高需求寶寶，「晚上都不睡覺一直叫一直叫，好像來到這個世界上就是為了叫QQ！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲新手爸文末不忘告白女兒，果然是地表最強小三。（圖／原PO授權使用）

讓男網友苦惱的是，放著女兒不管，她還真的就像賽亞人進化，會越叫越大聲，「最後『啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊！！！』超級賽亞人四，叫到全身都發紅了還要叫」，新手爸不禁超崩潰「女兒……妳是地球人啊T_T！！！！」而且小女娃也不是肚子餓或不舒服，就是單純想被抱著，「抱起來搖一搖就變乖，放下來就變超級賽亞人。」

最後人夫則是超有愛地曬出最強小三的照片，「哀，崩潰完了，我要去顧她了。叫歸叫，但還是很愛妳。」這一句話讓網友秒噴笑，「邊滑邊笑，你女兒看起來一臉無辜，無法想像她變成賽亞人時」、「充滿父愛的爸爸，女兒好可愛～」、「嫌棄歸嫌棄，但你這個爸爸還是很愛女兒的」、「笑死！賽亞人那幾張好有臨場感。」