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自首讓遭虐死埋屍女童沉冤昭雪　共犯判刑1年2個月

▲4歲女童遭生母（如圖）前男友虐死埋屍，幾名嫌犯先後遭起訴判刑。（圖／資料照片）

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，生母去年一審遭判處1年10月徒刑。（圖／資料照片）

記者高堂堯／南投報導

南投縣109年爆發一名4歲女童疑遭生母前男友陳姓男子施虐、餵毒殺害，還被埋屍在名間鄉八卦山上老家旁空地的慘案；陳男先前遭檢方起訴求處無期徒刑或死刑、女童生母彭姓女子遭判1年10月，合謀棄屍的陳男友人蔡姓男子，今天（12日）也被南投地院判處1年2個月徒刑。

檢方起訴陳男等人時指出，陳男從去年2月14日至6月4日凌晨，多次在南投、台中等處，持不詳鈍器毆打女童頭部，導致顱骨骨折、創傷性硬腦膜下出血等傷勢，送醫時竟謊稱是遭車輛撞擊；時年僅20歲的蔡男受陳男央請，曾在女童送醫時冒充生父，於救護紀錄上簽假名。

此外，陳男曾用鐵尺和鞋拔等硬物毆打、竹籤戳刺女童大腿和胸腹部，甚至為避免其奔跑吵鬧，還曾用膠帶纏繞女童頭部、眼睛，更不准女童睡在床上，只能躺睡地板。

▲4歲女童遭生母前男友（左）虐死埋屍。（圖／資料照片）

▲4歲女童遭生母前男友（左）虐死埋屍。（圖／資料照片）

至6月7日，陳男以不詳方式餵食女童安非他命、FM2等藥物，導致她在下午死亡；彭女、蔡男得知此事，竟與陳男謀議棄屍，先由蔡男、陳男將女童遺體以棉被包裹後，載運至南投名間鄉陳男叔叔家中的衣櫃內棄置，等到19日，陳男、彭女再將遺體搬運棄置到屋旁的樹下。蔡男後來因案入獄服刑，感覺良心不安，寫下自白書投交檢警，才讓案情曝光。

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，因蔡姓共犯服刑時自首才破案。（圖／資料照片）

▲4歲女童遭生母前男友虐死埋屍，因蔡姓共犯服刑時自首才破案。（圖／資料照片）

檢方就陳嫌部分請求法院量處無期徒刑以上，目前持續審理中；彭女一審被判刑1年10個月，蔡男因參與棄屍時年紀尚輕、也未合夥埋屍，加上良心未泯而在獄中自首，符合減刑要件，因此法官今天分別依共同犯遺棄屍體罪、偽造署押罪，判處1年2月和2個月徒刑，後者得易科罰金。 

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