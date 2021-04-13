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變態師拍照逼童「從小培養聞腳」　網友氣炸：又是這間幼稚園

▲▼ 老師逼迫幼童聞腳 。（圖／翻攝 微博）

▲ 老師逼迫幼童聞腳 發照片炫耀。（圖／翻攝 微博）

記者任以芳／綜合報導

2017年大陸知名「紅黃藍教育集團」在北京朝陽區分院驚爆虐童事件後，爭議不斷。近日，該集團在江西分院又爆出教師逼迫「幼童聞腳」的變態行為。當事人十分囂張上傳照片炫耀，以為屏蔽家長不會被發現，結果還是被人截圖，立刻報警處理。

綜合陸媒報導指出，這起事件發生在江西贛州瑞金，一名紅黃藍幼兒園教師在自己朋友圈發文，搭配3張男童聞大人腳的照片，該朋友圈配文稱「從小培養m（聞），並在留言中強調「已遮罩家長領導」。

不少人看到該教師文章，覺得噁心又變態，立刻截圖存證。其中一位網友第一時間馬上通報當地教育部，當地公安機關當天晚上帶回該名教師調查處理，並且證實確有此事。

▲▼ 幼童被迫聞腳 。（圖／翻攝 漩渦視頻）

▲大陸「紅黃藍教育集團」旗下老師逼幼童「聞腳」。（圖／翻攝 漩渦視頻）

根據瑞金市教科體局12日消息指出，關於紅黃藍幼兒園教師情況，第一時間成立調查組，對涉事的紅黃藍幼稚園和該名教師迅速開展調查。 該教師今晚（4月12日）已被停職接受調查。 如情況屬實，將對涉事幼稚園和教師依法依規從嚴查處，絕不姑息！ 事件正在調查中，調查結果將第一時間公佈。

據了解，大陸紅黃藍教育集團旗下幼兒園繼2017年的虐童事件後，之後又傳出外籍老師涉猥褻女童被逮捕。如今，位於江西分院再次傳出教師逼迫「幼童聞腳」的不當行為。目前這起案件持續調查中，家長也揚言絕對不會輕放該名老師行為以及學校管理疏失。

▼ 當地教育部門出手調查。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 老師逼迫幼童聞腳 。（圖／翻攝 微博）

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