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兼顧升學與就業　雙軌訓練旗艦計畫助科大生圓夢

▲24歲的林品睿參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在國呈儀控電機接受工作崗位訓練，由於他表現優異，一畢業公司就加薪留用，成為公司重點培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲24歲的林品睿參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在國呈儀控電機接受工作崗位訓練，由於他表現優異，一畢業公司就加薪留用，成為公司重點培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）


記者林悅／台南報導

24歲的林品睿參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在國呈儀控電機接受工作崗位訓練，由於他表現優異，一畢業公司就加薪留用，後來讓他晉升儲備幹部，成為公司重點培育人才，林品睿笑說：「畢業後成職場即戰力，很開心完成夢想」。

林品睿說，由於父親的影響，他從小耳濡目染，立志從事電機相關領域工作，後來曾文農工電機科畢業後，偶然發現雙軌計畫可取得大學文憑，還能賺取工作經驗，同時又有工作津貼可以領，也幫忙減輕家裡負擔，就決定參加這項計畫。

▲24歲的林品睿參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在國呈儀控電機接受工作崗位訓練，由於他表現優異，一畢業公司就加薪留用，成為公司重點培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

雖然每星期在受訓公司上班3-4天，在崑山科大電機系上課2-3天很忙碌，不過林品睿甘之如飴，「累是一定會累，但是很值得」，後來一畢業公司馬上加薪留用，與職場零時差接軌，現在的林品睿不管是配管、配線、結線、配盤都非常熟練，公司還將他晉升為儲備幹部，是公司重點的培訓人才，未來還有機會帶人傳承經驗與技術，走出一條與別人不同的路。

勞動部雲嘉南分署長劉邦棟指出，雙軌計畫強調「做中學、學中做」，這項計畫勞動部補助學生一半學費，而學生在企業訓練期間，還有訓練津貼可領，可減輕學生家庭經濟負擔，學生畢業後有豐富職場經歷與優勢，也為業界培養技術專才，解決找不到人的問題。近5年來，轄區雙軌畢業生就業率都有9成以上。

▲24歲的林品睿參加勞動部雙軌訓練旗艦計畫，邊念書邊在國呈儀控電機接受工作崗位訓練，由於他表現優異，一畢業公司就加薪留用，成為公司重點培育人才。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲林品睿表現優異，國呈儀控電機董事長王堂政給讚肯定表現。

國呈儀控電機董事長王堂政指出，品睿表現優異，他的成長大家有目共睹；王堂政也肯定雙軌計畫的訓練方式，他建議現今年輕人要有一技之長才能在職場站穩腳步，未來該公司會持續參與計畫，讓更多學子習得專業技能，為業界培育人才。

今年雲嘉南轄區參加雙軌計畫的學校有吳鳳科大、南臺科大、崑山科大、遠東科大等4校10科系，合作企業包括耐斯企業、龍鋒企業、富強鑫精密工業、捷安特、瑞特汽車、桂田酒店、全家便利商店、爭鮮等47家廠商，提供機電整合、機械、電動車輛工程、商品設計、工商管理等領域超過330個名額，招生訊息可上雙軌訓練旗艦計畫網站，或撥06-6985945轉1307洽詢。

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