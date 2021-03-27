為夢想裝上翅膀　台南就業中心助青年朋友就業

▲台南就業中心為讓更多青年朋友了解政府的就業資源，在青年節前夕舉辦「為夢想裝上翅膀」青年就業成果展活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南就業中心為讓更多青年朋友了解政府就業資源，舉辦「為夢想裝上翅膀」青年就業成果展活動，透過牌卡及闖關趣味遊戲，帶動青年朋友發現個人優勢、如何規劃職涯藍圖，並鼓勵青年認識及善加運用就業協助資源實現夢想，有逾20位男女青年參與活動，不僅收穫滿滿，還想帶回去分享自己的同學和親友。

青年就業向來是社會關注的議題，勞動部也為促進青年就業興辦許多方案，如「青年職得好評」、「產業新尖兵」、「青年就業獎勵」、「青年學習獎勵津貼」、「青年旗鑑計畫」、「青年就業領航」等，有待青年來了解與運用，讓就業之路更順暢。台南就業中心在2020年15至29歲青年服務人數為8745人，就業人數6670人；其中有人參加「青年職得好評」101人、申請「青年就業獎勵」1828人、申請「青年就業領航」303人。台南就業中心在活動中透過闖關遊戲的方式，讓青年深入了解及如何運用政府各項就業措施，如同裝上翅膀，順利找到最適合自己的夢想。

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小杰大學化工系畢業後即投入國家考試，經過連續3年的努力仍未考取，接受家人建議先找工作，但所投遞的履歷卻又一一石沉大海，讓小杰開始焦慮起來，漸失尋職就業自信。台南就業中心就服員邀請其參加「青年職得好評計畫」，先提供產業與職場概況資訊，使小杰知道其準備投入的生技醫藥產業的職場現況，再以成人生涯興趣量表等測驗工具找到的工作興趣與氣質相關工作，討論出工作職務與發展空間供小杰參考並思考職涯方向。

並針對個人履歷撰寫加以指導，以凸顯個人優勢，也對面試技巧及服裝儀容給予提點及建議，讓小杰找到屬於自己的方向，並掌握履歷及面試的要訣，很快就達成就業目標，目前在北部某家生技公司擔任品檢分析師，小杰也因參加這個計畫獲得3萬元的就業獎勵金。

台南就業中心主任胡瑞娟表示，現在年輕人習慣用網路找工作，但其實有許多政府的就業資源值得青年們多多發掘與應用，可以讓自己找到正確職涯方向，並有效達成理想的目標。

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