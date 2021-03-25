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用對方法讓高齡者就業更順利　永康就業中心輔導開花結果

▲台南市永康汙水處理廠上午發生工安意外，1名歲搬運工人不慎摔落深8公尺的抽水池內，消防局據報員搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲勞動部永康就業中心中高齡就業輔導團，協助中高齡人士就業，展現輔導成果。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

63歲的鑾姐有豐富的會計經驗，但因電腦能力不佳及年齡漸長的關係，找工作時常碰壁，直到勞動部永康就業中心，將中高齡就業輔導團資源導入台南市安安社會福利發展協會附設居家長照機構後，鑾姐順利進入協會擔任會計，也大讚協會暖心，目前該協會友善聘用中高齡員工近5成。

台南市安安社會福利發展協會表示，因應高齡化時代來臨，台灣對於長照業需求量變大，但是一般長照業單位對於人員管理及法規概念上較薄弱，且無專責人事專員處理相關事項，在制度規範不明確下，人事資料與薪資福利常遇到無法整合的問題，導致會計作帳困難、人員流動率變高。

永康就業中心外展人員凃香如，得知協會有人員流動率變高的問題，積極導入中高齡就業輔導團資源，在相關領域專家進場輔導、釐清協會問題並給予建議後，協會已完成排班、薪資福利制度規範，也改造協會的會計系統，不僅讓會計人員作業更加順暢、員工也更有向心力。

▲台南市永康汙水處理廠上午發生工安意外，1名歲搬運工人不慎摔落深8公尺的抽水池內，消防局據報員搶救送醫。（圖／記者林悅翻攝，下同）

鑾姐說，她雖然有20幾年豐富的會計經驗，但因電腦能力不佳及年齡的關係，在求職路上並不順遂，後來透過永康就業中心外展人員凃香如的推介，進入安安協會擔任會計人員，很開心這個年紀還能發揮所長，鑾姐非常感謝永康就業中心的幫忙及協會的用心，未來她會更努力工作。

永康就業中心主任黃豑頡指出，中高齡就業輔導團」整合各方領域專家學者及企業顧問組成，就像是公司的免費顧問團隊，提供全方位、多元化、客製化專業服務，創造友善中高齡制度及職場環境，今年更聚焦分為中高齡新聘及延聘、中高齡職務再設計、青銀合作經驗傳承、退休準備及調適措施四大類，相信對於企業運用中高齡及高齡勞工上有所幫助。

黃豑頡說，勞動力發展署2月公告中高齡者及高齡者就業促進法相關計畫，包括「繼續僱用高齡者補助計畫」、「中高齡者退休後再就業準備協助措施補助計畫」以及「僱用退休高齡者傳承專業技術及經驗補助計畫」，這些計畫可以讓企業在運用人力上更有彈性，讓高齡者更能在職場上發揮所長，也可將技能傳承下來，企業如有興趣可洽各地就業中心。

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