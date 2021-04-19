螺螄粉竟能尋親！男特愛家鄉味　意外找到失散30年父母

▲廣西柳州小吃螺螄粉。（圖／資料照）

記者陳怡靜／綜合報導

廣東佛山市32歲男子覃江濤，從小就特別愛吃辣和螺螄粉，飲食習慣和廣東人有極大落差，一直以來都覺得有異狀的他，到警局申請DNA檢驗比對，沒想到竟找到了失散30年的廣西父母和親兄妹，一家人感動地相擁而泣。

綜合陸媒報導，覃江濤出生在廣西柳州的一個小村莊，沒想到在1991年12月17日，兩歲的他和哥哥們正在家裡附近玩耍時，突然被一名老年男子抱走，直接帶他坐上一輛大巴士，從此消失再也沒回家過，家人報警也尋遍不著他的下落。

▲覃江濤和失散30年的親生父母重逢。（圖／翻攝自微博中新視頻）

後來覃江濤輾轉來到廣東，被一對夫妻領養，與養父母關係良好，32歲的他也在廣東成家立業。奇怪的是，他從小就相當愛吃辣和螺螄粉，螺螄粉是廣西柳州著名小吃，以柳州特有米粉加上油炸豆腐、木耳、花生和酸筍等，再調製出特有的湯底，口味酸辣，與廣東人喜好偏甜的口味大不同。隨著年齡的增長，他也開始對自己的身世起疑。

於是覃江濤主動到當地警察局申請血液比對，警方在今年1月比對出與廣東佛山市的龐姓男子相符，確定他就是30年前被抱走的小孩，鑑識人員告知他身世後，他立刻決定要回廣西柳州認親。柳州市公安局刑偵支隊在本月13日安排了一場認親儀式，讓別離整整30年一家人再度重逢，覃江濤也和父母親相擁而泣。

▲覃江濤和家人相擁而泣。（圖／翻攝自微博中新視頻）

不過覃江濤和廣東的養父母感情深厚，他表示還沒告知兩老自己到柳州認親，他會考慮清楚再行動，希望能處理好親生父母和養父母之間的關係。這場神奇的認親事件一出，也引發網友們熱議，許多人看到一家人團聚的瞬間都被感動到，不過也有人打趣的說，「我愛吃龍蝦鮑魚，可我吃不起，我以前是不是富人家的孩子」、「我喜歡金子，可能我是從杜拜走失的孩子」。