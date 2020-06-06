2幼女躺腿上休息...狠父活活掐死藏屍山崖！再淡定說出「驚悚騙局」

▲事發前的監視器畫面。（圖／柳州晚報）

記者蔡儀潔／綜合報導

俗話說「虎毒不食子」，但廣西柳州的韋樂竟利用2個女兒躺在腿上休息之際，用雙手分別扼住二人頸部致死，隨後還將屍體藏匿山崖，殘忍行徑震驚眾人。對此，最高人民法院經復核認為，韋樂故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪，柳州市中級人民法院5日已依法對韋樂執行死刑。

綜合陸媒報導，韋樂認為同居女友好賭，且疏於照顧二人所生的孩子，為報復洩憤，他大肆通過網路和信用卡借款賭博，在逾期無力償還被不斷追債後，他擔心其因債務問題被判刑後女兒無人照料，逐漸產生殺害2個女兒的想法。

韋樂於2018年6月3日下午2點，以遊玩為由將2個女兒騙至某廢棄石屋處，利用女兒躺在其腿上休息的時候，用雙手分別扼住二人頸部至機械性窒息死亡，而後將二人屍體藏匿在小屋西北邊的山崖邊。兩名被害人死亡時年僅6歲和4歲。

▲韋樂當天帶2姊妹出去玩時還頻頻回頭查看監視器。（圖／翻攝自觀察者網）

韋樂在2018年6月4日又把屍體藏到崖下更隱蔽的石縫中，接著謊報女兒失蹤，稱父女3人當時在半山腰野餐，姊妹還有跳舞給他看，下山途中她們要去籃球場玩，他就先回家去了；姊妹的母親擔心女兒的安全，便去球場找人，但人沒找到，周圍的居民也說沒有看到姊妹倆到球場附近來。

詭異的是，韋樂當時還說，「希望孩子是被拐走的，這樣還有機會找回來。」隨著警方連續搜查幾天都沒結果，開始把調查方向轉到父親身上。面對盤問壓力，韋樂才終於坦承是因家庭矛盾、財務困難才殺害了2個女兒，並帶警方找到被藏匿的屍體。

▲ 據群眾介紹，兩姊妹遺體在她們家後面這座山上被發現。 （圖／柳州晚報）

最高人民法院經復核認為，韋樂故意非法剝奪他人生命，其行為已構成故意殺人罪。韋樂因家庭矛盾問題而蓄意殺害自己無辜的幼女，犯罪情節極其惡劣，致二人死亡，後果特別嚴重，應依法懲處。

一審判決、廣西壯族自治區高級人民法院覆核裁定認定的事實清楚，證據確實、充分，定罪準確，量刑適當，審判程式合法。據此，最高人民法院依法核准對韋樂的死刑裁定。遵照最高人民法院下達的執行死刑命令，廣西壯族自治區柳州市中級人民法院6月5日已依法對故意殺人犯韋樂執行死刑。

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