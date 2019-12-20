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他吃完螺螄粉被驗出「吸毒」　原來老闆往湯裡放「罌粟」

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▲▼ ▼示意圖,示意圖,毒品,藥物,濫用,癮君子,刑事,危險,吸毒犯（圖／123RF）

▲毒品示意圖，與本文內容無關。（圖／123RF）

記者馬叔安／綜合報導

日前在廣西三江侗族自治縣一名男子在接受警方的吸毒檢測時，發現其檢測結果顯示嗎啡呈陽性，有吸毒嫌疑，但男子回憶當天只在縣城吃了一碗螺螄粉。警方經過調查發現，涉事粉店經營者承認確實在粉湯中添加了「罌粟殼粉末」湯汁更加香濃，容易讓人上癮，警方目前已經將其移送檢方。

根據《南國今報》微信公眾號，被驗出吸毒反應的男子對檢測結果也很意外，並強調自己並未吸毒，根據男子提供的線索，員警隨即喬裝暗訪，從這家粉店中打包一份螺螄粉到派出所進行檢測，檢測結果顯示嗎啡呈陽性。

當地市場監督管理局依法對該粉店進行檢查，現場查獲疑似非食品原料「罌粟殼粉末」76克（毛重），並對粉湯進行抽檢，經送柳州市食品藥品檢測所檢驗，證實粉湯中確實含有罌粟鹼、嗎啡、那可汀等有毒成分。

經營涉案餐廳的楊姓嫌犯表示，因生意不好，想起4年前曾在老家種植罌粟原植物，用罌粟果殼加工而成的粉末尚有留存，為了吸引顧客，便將罌粟殼粉末加入粉湯中，賣給顧客食用，添加了罌粟殼粉末的螺螄粉湯汁更加香濃，口感鮮美，容易讓人上癮，以此拉攏「回頭客」。當地公安局17日將其移送檢察機關審查起訴，目前案件在進一步審理中。

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